《與聯共策－鄒建雄》亞洲股市價值浮現

《與聯共策》今年以來亞洲股市開市表現出色，和２０１８全年錄得負回報相較之下，投資

者對亞股的信心已經增強許多。雖然投資者仍然對於全球經濟增長以及美國總統特朗普的貿易政

策抱持疑慮，但聯博認為，亞洲股票市場相較於全球股市仍維持便宜的估值，再加上其盈利增長

表現優異，強勁的現金流以及健全的國家資產負債表，長期的回報值得期待，當中價值股更具吸

引力。

亞洲市場在未來表現可期，不過布局策略卻需要有新的思維。聯博認為，多數的亞洲股票基

金經理主要投資於增長型策略，皆因其過去五年的回報一直超越價值型股票，但是未來五年情況

很有可能會出現逆轉。

資料顯示，在２０１３年以前，價值型股的市盈率會常態性的低於增長型股１０％至２５％

，２０１４年以後兩者差距則進一步來到４０％，而經過今年以來亞股普遍反彈之後，這個差距

更來到破紀錄的４９％水平。隨著價值型與增長型股票的估值明顯出現差距，低價股票的估值折

價已經接近歷史高位，未來向上增長的機會可望更多。

事實上，亞洲市場中的不同區域都蘊含著豐富的投資題材。國家層面，聯博目前看好中國及

韓國。受到穩健的貨幣政策以及經濟刺激措施的影響，驅動中國的消費和房地產板塊表現值得期

待；隨著基建投資改善、環保政策趨嚴，相關行業如水泥板塊業績有望獲得支持。

在韓國，不僅有科技龍頭企業是全球市場的領導者，金融行業的盈利能力也保持穩健。雖然

沒有人能夠準確預測韓國股市何時捲土重來，但基於聯博基本面研究，我們認為韓國企業的業績

潛力可看高一線。

雖然短期全球經濟增長的前景不確定性依然存在，市場無法排除進一步波動的可能性。中美

貿易談判潛在結果依然未知，這對於個別公司的影響可能具有很大差異性。儘管如此，從長遠來

看，聯博認為亞洲股市將繼續為投資者帶來有吸引力的回報。其中，價值遭到低估且擁有強大的

營運趨勢的行業領導者，可望帶來相對優異表現。

受惠於聯博久經考驗、嚴守紀律的價值投資流程，我們相信，即使在短期內市場可能出現進

一步動盪，亞洲股票能夠繼續提供穩健的長期回報。（資料截至：２０１９年５月１４日）

《聯博中國香港零售業務董事總經理 鄒建雄》

