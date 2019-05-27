《保障全方位－左偉豪》延期年金彌補強積金不足

《保障全方位》近年在政府的大力推動下，港人對退休生活的關注度越加提高。至於如何策

劃退休方案，相信很多人第一時間都會想起強積金。然而，世界銀行提出退休保障需要有「五大

支柱」，強積金只是其一，假如港人單依賴強積金作為退休唯一支柱，日後的退休生活將可能面

臨風險，而可提供穩定入息及額外保障的延期年金計劃，正好彌補強積金不足，有助完善退休方

案。

先不論每月與僱主的合共作月薪１０％的強制性供款（ＭＰＦ ＭＣ）是否能累積退休所需

金額，即使透過自願性供款（ＭＰＦ ＶＣ）加大金額，但作為資產增值工具，強積金具有一定

投資風險。以下為合資格延期年金保單（ＱＤＡＰ）和強積金可扣稅自願性供款（ＭＰＦ

ＴＶＣ）的詳細比較。



＊資金流動性＊



在提取選擇方面，強積金的強制性供款只能在６５歲退休時或某些法定理由下提取，不能在

退休前隨時支取現金，變相限制了資金流動性。相反，延期年金最早可於５０歲提取，年金領取

人可彈性選擇領取年金年齡，亦可隨時退保或以部分退保形式提取現金價值。



＊風險＊



假如在臨近退休或退休後才遇上大跌市，強積金資產或隨時受到拖累，甚至未必保證回本，

令退休生活失去預算。雖然，強積金計劃設有提供本金或回報保證的保證基金，但要留意的是，

根據積金局２０１８年強積金統計摘要指出，保證基金自成立以來的年度化回報只有１﹒１％，

意味著回報跑輸通脹，變相削弱資產的購買力。然而，延期年金提供每月保證年金及設有保證回

本期，令年金領取人無懼市況波動。



＊回報＊



延期年金最大的優點就是為年金領取人提供穩定的保證入息及潛在回報增長，確保在指定年

期內每月可獲保證的支取現金，使收入更有預算，也不必擔心投資市場的下跌會拖累生活質素。



＊身故賠償＊



若強積金供款人身故，戶口餘額會支付予受益人，並不設任何疾病、意外或人壽保障。但市

場上有些較完善的延期年金計劃額外備有多重保障，例如高達已繳付保費總額之１２０％的身故

賠償、免費延長寬限期保障、末期疾病保障，以及意外保險首三年免繳附加契約等，讓年金領取

人在儲蓄的同時亦享有額外的保障。

事實上，選擇一個全面及完善的退休方案，需考慮提取資金的彈性、風險、回報及額外保障

等方面，必須兼顧資產增值、保障及穩定入息三大元素，方能確保我們的無憂退休生活。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。《ＡＸＡ安盛首席壽險產品總監 左偉豪》

