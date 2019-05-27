港股疲弱，全日收跌６５點報２７２８８，再創四個月新低

《經濟通通訊社２７日專訊》港股今日走勢繼續反覆。上周繼華為遭Ｗｉ－Ｆｉ聯盟

（Ｗｉ－Ｆｉ Ａｌｌｉａｎｃｅ）限制參與後，藍牙技術聯盟（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ

ＳＩＧ）亦同時傳出可能參與制裁華為。在中美貿易戰未明朗下，港股今早先低開１１４點報

２７２３９後，最多走低２４８點報２７１０５點，再創逾四個月低，其後Ａ股由跌轉升，支持

港股午後跌幅收窄，更倒升１７點，最終港股收報２７２８８，跌６５點或跌０﹒２４％，全日

主板成交７３８﹒８２億元減少２﹒８％。國企指數報１０４０２，跌０﹒４１％或跌４２點。

上證指數收升，報２８９２，漲３９點或升１﹒３８％，全日成交１９３７﹒６９億元人民

幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）今日走勢反覆見八連跌，今日跌至見四個月低見

３１６﹒８元，最終全日收跌０﹒３１％，報３２３﹒８元，八日連跌累挫１３﹒１９％；港交

所（００３８８）升０﹒４８％，報２４９﹒２元；友邦（０１２９９）漲０﹒４％，報

７５﹒７５元。



＊華為事件再發酵，相關股份走勢各異＊



兩隻藍籌手機設備股一升一跌，瑞聲科技（０２０１８）升０﹒７１％，報４２﹒３元；舜

宇光學科技（０２３８２）跌０﹒５９％，報６７﹒２元。其他手機設備股方面，富智康

（０２０３８）跌１﹒０６％，報０﹒９３元；高偉電子（０１４１５）跌２﹒８２％，報

１﹒３８元；丘鈦科技（０１４７８）升０﹒９２％，報５﹒４７元。

手機股方面，聯想集團（００９９２）上周五（２４日）遭中金及大和下調目標，今日全日

跌２﹒７３％，報５﹒７元；中興通訊（００７６３）升１﹒９８％，報１９﹒５６元；小米

（０１８１０）跌１﹒１３％，報９﹒６６元。

５Ｇ設備股方面，鐵塔（００７８８）全日急升４﹒７６％，報１﹒７６元，為表現最佳國

指股；京信通信（０２３４２）升３﹒３１％，報１﹒５６元；中通服（００５５２）升

０﹒１７％，報５﹒７６元；普天通信（０１７２０）跌４﹒７３％，報１﹒６１。長飛光纖光

纜（０６８６９）微跌０﹒２４％，報１６﹒３６。

三大中資電訊商受壓，中移動（００９４１）軟０﹒５７％，報７１﹒６元；中聯通

（００７６２）走低０﹒４８％，報８﹒２５元；中電信（００７２８）跌１﹒５４％，報

３﹒８４元。

中芯（００９８１）申請自願將其美國預託證券股份從紐約證券交易所退市，並撤銷該等美

國預託證券股份和相關普通股的註冊，節省成本，全日急飆１０﹒１％，報９﹒２７元；華虹半

導體（０１３４７）亦走高５﹒８５％，報１６﹒６４元。



＊脫歐存暗湧長和捱沽，中資電力股受捧＊



上周五（２４日）英國首相文翠珊公布６月７日請辭，其中於英國擁有業務的長和

（００００１）備受沽壓，全日跌０﹒８７％，報７４﹒０５元；渣打（０２８８８）亦跌０﹒

２２％，報６７﹒９５元。其他股份股價方面，未見影響，匯控（００００５）微升０﹒０８％

，報６５﹒４５元；長建（０１０３８）升０﹒２５％，報６０﹒６５元。

煤價再跌，火電股普遍上漲，其中潤電（００８３６）升４﹒６３％，報１１﹒３元；

華能國際（００９０２）揚４﹒３４％，報４﹒８１元；大唐發電（００９９１）升

２﹒１５％，報１﹒９元；華電國際（０１０７１）走高３﹒６７％，報３﹒１１元；中國電力

（０２３８０）漲１﹒６％，報１﹒９１元。核電股方面，中廣核電力（０１８１６）升幅顯著

，升２﹒９１％，報２﹒１２；中核國際（０２３０２）則跌５﹒３８％，報２﹒６４元。風電

股方面，金風科技（０２２０８）揚３﹒８５％，報５﹒４元；中傳動（００６５８）走高升３

﹒８５％，報５﹒４元；瑞風新能源（００５２７）升２﹒２７％，報０﹒４５元。



＊中國旺旺成最差藍籌，萬洲國際再受壓＊



財險（０２３２８）最新遭野村下調目標價，由１０﹒６４元至１０﹒６３元，全日跌

１﹒３６％，報７﹒９９元；中再保（０１５０８）則升１﹒４８％，報１﹒３７元；平保

（０２３１８）微升０﹒７２％，報８４﹒４元；國壽（０２６２８）微跌０﹒３３％，報

１８﹒１２元。

食品股走勢各異，其中旺旺（００１５１）跌２﹒５８％，報５﹒６７元，為表現最差藍籌

；Ｈ＆Ｈ國際（０１１１２）蒸發３﹒８３％，報４１﹒４元；萬洲（００２８８）遭招銀國際

下調目標價全日收跌１﹒７６％，報７﹒２７元；中糧肉食（０１６１０）則升４﹒２％，報２

﹒４８元。

醫藥股普遍上漲，中生製藥（０１１７７）升勢顯著，破五十天（約７﹒４７８元）、十天

（約７﹒６８１元）及廿天線（約７﹒５５８元），全日升６﹒３９％，報７﹒８３元，為升幅

最大恆指成分股；石藥（０１０９３）微漲０﹒３１％，報１３﹒０２元；國藥（０１０９９）

軟０﹒８６％，報２８﹒７元。藥明生物（０２２６９）升４﹒１２％，報７５﹒９元；藥明康

德（０２３５９）則跌１﹒１１％，報８４﹒７元；金斯瑞（０１５４８）升２﹒５９％，報１

７﹒４６元；三生製藥（０１５３０）亦漲１﹒８２％，報１３﹒４６元。（ｓｃ）

