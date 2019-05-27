【峯搶手機】官押至下月１０日判刑，許智峯准保釋候判

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會議員許智峯涉嫌於去年４月在立法會搶去保安局女職員

的手機，以圖阻止該職員叫議員回到一地兩檢法案委員會開會。他被控３項控罪，包括犯罪或不

誠實意圖取用電腦、普通襲擊和阻礙公職人員執行公務。案件今日在東區裁判法院裁決。

許智峯被裁定三項控罪罪名成立，裁判官押後至６月１０日判刑，以索取其社會服務令報告

。許智峯獲准繼續保釋等候判刑。（ｃｗ）（ｚｚ）

