  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2019 11:32

【峯搶手機】官押至下月１０日判刑，許智峯准保釋候判

　　《經濟通通訊社２７日專訊》立法會議員許智峯涉嫌於去年４月在立法會搶去保安局女職員
的手機，以圖阻止該職員叫議員回到一地兩檢法案委員會開會。他被控３項控罪，包括犯罪或不
誠實意圖取用電腦、普通襲擊和阻礙公職人員執行公務。案件今日在東區裁判法院裁決。
　　許智峯被裁定三項控罪罪名成立，裁判官押後至６月１０日判刑，以索取其社會服務令報告
。許智峯獲准繼續保釋等候判刑。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金