《每周華語－黃溢華》世局難料：「人無千日好、花無百日紅」

《每周華語》上周五（２４日）特朗普又改口話談判很快結束云云，美市回升。今日

（２７日）美假期，特朗普飛日本見安倍兼放假，與安倍開心打「Ｇｏｌｆ」，可見他十分「合

皮」，且在國際政局上可「任我行」。牌面上中國外交給他帶著走，Ｇ２０又有習特會「乎」？

！即使中美簽貿易協定，相信戰略上美國對中國不會放鬆且有再收緊的傾向。



中美爭雄，又再使資產市場步入急凍期。元．楊文奎《兒女團圓》楔子：「人無千日好、花

無百日紅。早日不算計，過後一場空」。此廿字正好恰當形容當前中美及香港全局的微妙關係。

中美也好，中俄也好，美俄也好，政局上無所謂朋友與敵人。利益分配，話語權分配等等，近廿

年，十年起了很大的變化。正是合久必分，分久必合，中美「好朋友」卅多、四十年，中國由一

窮二白從後追上，目下仍與美歐有一定差距。但戰略上，美歐日甚而俄人看在眼裏，中國卅年的

經濟╱政經反彈，若維持下去，即使只是追近「主流」各大國，戰略上仍會產生全局的變化。目

下只見美國出招壓中國，但筆者認為，其他大國也暗地認同美國的「舉動」，不只看中短期的經

濟損失甚而美國維持獨大，中國１４億人口，廿年、卅年很快過去，一旦再翻一翻經濟增長，全

球的格局會有很大的巨變，且中國行的「一黨」有別主流大國的體制，此一壓根兒的不同，亦使

美國重力出招，局限中國的回旋空間。現實上，經濟再壯大，其話語權必同步增加。美國自２０

０８年「次按」危機至今，骨子裏經濟已大不如前，全球「ＱＥ」後仍不見通脹上升十年之久，

乃一不正常的訊號。而Ｇ２０的誕生，當年胡主席與美奧巴馬等人影了一團體相：胡主席於最前

企位，美英日等國都在中國之後！近一百年多的國際人物大合照，相信Ｇ２０乃首次見中國領導

人在「救」「地球村」之下：「領導」全球，以真金白銀奪得此一「首席」相片「企位」。



２００８年至今的十年，中國資金以不同形式全球走！而中國不少行業，科研也同步起飛，

收購╱合併大小企業、銀行等也多，今天美國回首一望，眼見中國「人」、「喼」的影踪，便心

生不妙的感覺。美國未來十年、廿年不易有大突圍，除非有科技上的真正的突破，又或中國自身

不穩、差錯，否則美中可能在經濟領域有機會平起平坐，且１４億人的市場，可以再提升效率，

如是者，「一黨」又如何？以經濟角度看，配合穩定市場，印度１３億人口也遠不及中國。Ｇ２

０平台，乃「救」美、「救」美元的平台！今天美國穩定下來，卻希望把中國往下壓。中國十年

力追，亦見中國企業不斷擴展，至於科技「照抄」，科研、知識產權的你爭我奪，真的是有理說

不清。今時今日，中國的綜合科研，基礎科學，科技產業，仍與歐美日有大段距離；收窄之中，

但在某些領域，可能急收窄甚而超越！因而戰略上，美國強勢出手，給中國經濟「快車」剎停下

無因由。ＧＤＰ一旦「平排」，心理上美國接受不了。美日英有好的法制、股市、資本市場，但

中國追上來，如何「平衡」，不易解決。且ＧＤＰ再翻一翻，人民幣與美元「內在價值」收窄，

美元受壓，美國之影響力可能不復當年之勇。



「人無千日好，花無百日紅。早日不算計，過後一場空」：香港地位特殊，剛於此時此刻，

在美中爭雄之中成為「磨心」！香港人習慣自求多福，但不代表今次中美互動爭雄，即使終又修

好，亦意味香港可以得到祝福，又再無風無浪。



美國根本志不在「貿赤」改善！目的只有一個：Ｇ２０平台放生了中國很多事情：

「９．１１」恐襲後早已使中俄多了生存空間！廿年了，中國急起飛，與「９．１１」及

「Ｇ２０」平台的成立有很大的關聯！美國眼見中國「印銀紙」，但人民幣「閉關」，同時政經

得益，又有香港為中國「資金」穿針引線，美國眼紅，不少國家也眼紅。多年前美全方位制裁俄

人，習主席力言支持普京，但俄人在港「一美元」也無得益，終由內地出手支援俄「ＶＥＢ」。

中國力保香港「金蛋鵝」：也保著自己於香港的「金蛋」。



香港對中國仍有極重要的價值及地位，只是近幾年香港人「看」不起自己，亂了方寸罷了。

美國要打擊中國，只要「打擊」香港金融「防火牆」，比打擊華為╱５Ｇ產業更為直接。筆者不

是誇大香港的重要性：只要留心恆指自２４０００升回３００００╱３１０００之內，準備好了

中美「不和」的五月天振升恆指、騰訊自２５０元升回３５０元，大市即回穩，樓市「異常」平

穩，便可「得知」有「好朋友」資金持續支持香港。但太穩定的資產市場，亦反映了美國可能對

香港有「動作」！十面埋伏，只要有意外的「突襲」，下半年香港不易穩定下去。美電╱拆息急

升，機會日大「友好」資金不一定成功穩市。



１９２９年前蘇聯入侵阿富汗大敗而收兵，１９８７年又有核災難，１９９２前蘇聯全面解

體後，俄國有十年的痛苦困難期，此時中國真金白銀買入不少軍備及收留不少科學家，今天中國

科研起飛，不無因由。而「９．１１」後，美國對中俄讓步；２００８年「次按」，中國任印支

持全球：收購合併乃自然之事情。今天美國回穩，力保未來美元之地位，戰略上力壓中國已成國

策，中國避不了的！



《資深市場人士 黃溢華》

