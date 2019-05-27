《經濟通通訊社２７日專訊》立法會議員與多國駐港領事進行午宴，包括德國、歐盟及美國
駐港總領事等亦有?席。其中德國駐港總領事林文禮被問到有關兩名香港居民獲德國庇護，他指
將於下午４時發出聲明，但未有透露聲明內容，他不作回應。（ｃｗ）（ｚｚ）
27/05/2019 15:05
【旺角騷亂】德總領事：將發聲明回應向黃台仰等批難民庇護一事
《經濟通通訊社２７日專訊》立法會議員與多國駐港領事進行午宴，包括德國、歐盟及美國
駐港總領事等亦有?席。其中德國駐港總領事林文禮被問到有關兩名香港居民獲德國庇護，他指
將於下午４時發出聲明，但未有透露聲明內容，他不作回應。（ｃｗ）（ｚｚ）
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