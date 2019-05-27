《經濟通通訊社２７日專訊》立法會議員與多國駐港領事進行午宴，包括德國、歐盟及美國
駐港總領事等亦有出席。多名民主派亦有出席午宴，他們向各國領事派發反對修訂《逃犯條例》
的單張，其指會繼續向其他國家說明反對原因和對香港的影響。（ｃｗ）（ｚｚ）
27/05/2019 15:40
【移交逃犯】民主派與多國駐港領事午宴時反映反修例意見
《經濟通通訊社２７日專訊》立法會議員與多國駐港領事進行午宴，包括德國、歐盟及美國
駐港總領事等亦有出席。多名民主派亦有出席午宴，他們向各國領事派發反對修訂《逃犯條例》
的單張，其指會繼續向其他國家說明反對原因和對香港的影響。（ｃｗ）（ｚｚ）
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