【移交逃犯】民主派與多國駐港領事午宴時反映反修例意見

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會議員與多國駐港領事進行午宴，包括德國、歐盟及美國

駐港總領事等亦有出席。多名民主派亦有出席午宴，他們向各國領事派發反對修訂《逃犯條例》

的單張，其指會繼續向其他國家說明反對原因和對香港的影響。（ｃｗ）（ｚｚ）

