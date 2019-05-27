【沙中醜聞】紮鐵分判商永光：禮頓無提供正確物料

《經濟通通訊社２７日專訊》沙中線調查委員會展開第二階段的實質聆訊。紮鐵分判商永光

的代表律師在開展陳詞時表示，沙中線紅磡站的北面連接隧道的連接縫出現鋼筋接駁不當，甚至

無扭入螺絲帽的情況，相信問題在於螺絲帽及鋼筋錯配，認同事件不應該發生。

律師又指，承建商禮頓應會知道需要使用甚麼物料，但並無提供正確的物料；而永光在明知

工程須被檢查的情況下，正常都不會不扭入鋼筋，除非是聽到檢查人員的指示。他亦強調，永光

只能夠執行禮頓的指示，並使用由禮頓提供的物料，並無其他選擇。（ｃｗ）

