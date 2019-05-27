《地產人眼－黃漢成》電視劇醜化代理形象，加強規管業內水平已升

《地產人眼》近日我與同事們的通訊群組內，興起了一熱議話題，所談的不是工商舖地產大

事，而是大家紛紛表達對某電視劇集的不滿；事緣近日一齣正在播放中的電視劇集，劇中男、女

主角的職業皆為地產代理，二人不單被塑造成極市儈貪財，而劇中的地產代理，更可說是「壞事

」做盡，為求開單，可以打架、色誘、抹黑同行、謊話連篇……。總之無所不用其極，同事們看

後自然忿忿不平，筆者作為地產代理的一員，亦是地產代理管理協會會長，也禁不住在此專欄為

同業說句公道話。



香港物業價格高昂，地產代理因涉及高額佣金，所以行內競爭一向激烈，而且因為入行門檻

較低，故容易出現良莠不齊的現象，過往確實有地產代理因爭客而在街頭打架，亦有客人因地產

代理的違規銷售手法而蒙受損失，筆者承認行內的確有一小撮害群之馬，然而無可否認，每個行

業都有其敗類，並非地產代理界所獨有，但媒體卻往往刻意將我們業內的違規問題放大，讓大眾

對地產代理存有既定的負面形象，這樣對大部分奉公守法、專業敬業的地產代理而言，實在極之

不公平。



近年地監局已加強規管及執法，務求提升地產從業員的服務質素，對違規的地產代理及公司

亦毫不手軟，予以重罰，而我們公司亦致力加強培訓，並制訂嚴謹的業務守則，以杜絕任何違規

的銷售行為，其實筆者從事地產代理近三十年，所接觸的絕大部分是勤奮守法的專業代理，他們

夙夜匪懈辛勤工作，用汗水、堅毅、專業和實力來換取豐碩的回報，希望媒體往後能多作正面的

報道，以除大眾對我們這個行業的誤解。

《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

