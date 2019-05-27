《鍾之日記》包商被接管，內銀響警鐘

《鍾之日記》５月２７日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



華為被封殺持續，繼固態技術協會（ＪＥＤＥＣ）、Ｗｉ－Ｆｉ聯盟、ＳＤ協會、ＰＣＩ－

ＳＩＧ、ＵＳＢ－ＩＦ後，藍牙技術聯盟（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ ＳＩＧ）據稱亦暫時中斷與華

為或海思的合作。華為總裁任正非接受央視及外媒專訪時均表示，華為準備打持久戰，勝利最終

會在華為手上。他強調當華為度過產品切換的磨合階段，會變得更強大，希望未來不和美國人「

拼刺刀」。他又料中國政府不大可能對蘋果採取報復行動，但承認華為在行內領先兩年的優勢已

被削弱。

美國總統特朗普訪問日本時表示，美國還沒有做好準備與中方達成經貿方面的協定。中國外

交部發言人陸慷今日在例行記者會回應稱，圍繞中美經貿磋商，美方有的時候說是很快達成協議

，有的時候又說可能達成協議有困難，但中方的表態始終是一致。

在中美貿易戰未明朗下，港股低開，最多走低２４８點報２７１０５點，再創逾四個月低，

其後Ａ股由跌轉升，支持港股午後跌幅收窄，更倒升１７點，惟最終收報２７２８８，跌６５點

或跌０﹒２４％，全日主板成交７３８﹒８２億元減少２﹒８％。



＊入摩擴容明日收市後生效，Ａ場觸底反彈＊



滬綜指今日低見２８３３﹒０４點創３個月新低後，券商、科技股揮軍上揚帶，滬綜指觸底

反彈，收升１﹒３８％，報２８９２﹒３８點，盤中一度挑戰二千九關。深股表現更強，深成指

漲２﹒３１％，Ａ股入摩擴容明日收市後生效，首納入創業板股，創業板指飆３﹒３４％。

兩市成交增長至４５２７億元人民幣，比上日（２４日）增加１８﹒９％，不過外資全日仍

通過陸股通從Ａ股流出１９億元，連續８日錄得淨流出，累計流出２７２﹒４９億元。

國家統計局公布４月規模以上工業企業利潤同比增速急剎車，放緩了３﹒７％，統計局指，

是由於４月１日起實施增值稅稅率下調，導致該月部分工業產品需求在３月份提前釋放，加之同

期基數較高，故相比波動較大。



＊包商曝風險，城商行受壓，建行收跌＊



內地金融業再有地雷引爆。包商銀行因嚴重信用風險遭接管，接管期限一年，當局並委託建

設銀行（００９３９）託管包商銀行業務。對個人儲蓄存款本息全額保障，個人存取自由，沒有

任何變化。至於市場關注的包商銀行現有存款與負債處置，人行稱，５０００萬元（人民幣．下

同）（含）以下的對公存款和同業負債，本息全額保障；５０００萬元以上的對公存款和同業負

債，由接管組和債權人平等協商。外電報道指包商銀行相關現券轉讓已暫停，另據內媒最新消息

，接管組、託管組正與５０００萬以上大額債權人進行協商，對公債權人先期保障比例不低於

８０％，同業機構不低於７０％。

中金認為，包商銀行被接管，對內銀行業直接衝擊有限，但可能對內銀股股價短期有負面影

響。尤其是與包商銀行資產規模類似、或在周邊地區上市的城商行，股價或有明顯壓力。華爾街

研究機構Ｂｅｒｓｔｅｉｎ認為，建行託管包商銀行，將加重投資者對國有銀行曝險的憂慮，預

期建行以及其他國有銀行的股價短期內可能受壓。

建行今日偏軟，收跌０﹒８％，報６﹒２港元。其他內銀股方面，城商行股領跌，盛京銀行

（０２０６６）、江西銀行（０１９１６）分別挫４﹒６％和２﹒６％，甘肅銀行

（０２１３９）、徽商行（０３６９８）、哈爾濱銀行（０６１３８）跌１﹒２％－１﹒５％，

中國銀行（０３９８８）亦走低０﹒６％。

包商銀行隸屬內地富商、「明天系」實控人肖建華旗下重要金融機構，肖建華於２０１７年

農曆新年由香港返內地「配合調查」，至今下落不明。據悉，「明天系」控股上市公司均為Ａ股

，而其參股本港資本市場的公司則包括恆嘉融資租賃（００３７９）、首鋼資源

（００６３９）、中策集團（００２３５），恆嘉融資租賃全日挫１８﹒５％、首鋼資源、中策

集團均跌逾１％。



＊騰訊首季放榜後八連跌，增長點在何方？＊



騰訊（００７００）今年差點觸及４００元關後，便無以為繼，儘管「食雞」遊戲獲發版號

，亦未能持續提振股價。騰訊自５月開始走下坡路，公司公布首季業績後更啟動連跌模式，至今

已經錄得八連跌，一度跌至四個月低位３１６﹒８元，最終全日收跌０﹒３％，報３２３﹒８元

，八日累計跌幅達到１３﹒２％。有市場分析指，騰訊的下跌和貿易戰不無關係，不過亦有意見

認為騰訊業績欠缺增長點，是導致投資者離場的原因。

另外，美國下達的華為封殺令，影響愈來愈大，再多三家行業標準協會宣布封殺華為，包括

Ｗｉ－ｆｉ協會，Ｗｉ－ｆｉ功能在現今科技設備中不可或缺，但華為被協會拒之門外後，日後

則不能跟隨使用最新的Ｗｉ－ｆｉ標準。同時，封殺華為的效果最直觀地反映在其最新手機產品

上，谷歌安卓系統在網站上將華為兩款最新手機除名，意味著該兩款或不能再使用安卓系統，也

不能使用谷歌系的ａｐｐ。

手機設備股方面，舜宇光學（０２３８２）跌０﹒６％，富智康（０２０３８）跌１﹒１％

，高偉電子（０１４１５）挫２﹒８％，惟瑞聲科技（０２０１８）升０﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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