《價值美股－阮靜瑤》比舊經濟公司更早消失的新經濟公司

《價值美股》市場不同階段的波動，某程度上是投資者心中樂觀或恐懼情緒的起伏。我們要

明白市場內有不同參與者，他們有些人財雄勢大，有些能快人一步掌握第一手資訊和消息。所以

，散戶面對著大市更要理智和謙虛，別被情緒沖昏頭腦，因為散戶除了資金進出靈活度較高，就

沒有其他勝人一籌的優勢。如果你的投資方法是盲目跟隨市場情緒起舞，投資多次下來，虧損的

機率就會很大。



股票市場非理性狀況不斷，以美股為例，美國很多上市公司會在每季的開端，即１月、４月

、７月及１０月公布業績。如果某間在行業具指標性的大型公司業績亮麗，便有可能利好其他同

業的股價；反之如果其當季業績欠佳，其他同業也有可能受拖累，遭投資者拋售。另外，也有情

況是市場估計某間公司的業績理想，其後該公司的股價被投資者炒高，到公司真正出業績，即使

合乎市場預期，其股票亦有可能因為好消息已出盡而拋售。



除了消息陷阱，我們亦要留意潮流陷阱。有時候當一些新經濟公司興起，很多投資者追捧這

些公司的股票，而對被替代的舊經濟公司過分悲觀。在飛機開始普及化的年代，航空股盛極一時

備受追捧，而傳統的公路和鐵路股當年被大幅拋售。但事實上，航空業的發展並不會完全扼殺公

路和鐵路的生存空間，只是當時市場氣氛令投資者對舊行業失去信心，這些舊行業的股價便跌到

不合理地低，其他例子網購和實體零售、新媒體和傳統媒體、外賣應用和餐廳。我們要分辨有些

新興公司只是製造一番炒作，燃燒著投資者的金錢，笑到最後的少之又少。反之一些優質的傳統

行業公司，卻能時代的洪流中成功找到屬於自己的位置。在這些時候，廉價的舊經濟公司，也可

能是理想的投資機會。但我要強調，美股市場發掘這類機會較合適，因投資者看待公司的價值相

對理性和成熟。



要在投資理財上獲得長期的成功，必須靠大量投入時間、累積經驗和嚴守紀律。低風險及回

報可預期性高的投資項目，對穩健風格投資來說，是一個理想的選擇，例如股神巴菲特在

２００８年，投資通用電器及高盛，並拿取其優先股每年１０％的股息及股權，只要這兩間企業

不倒閉，該項投資約七年就能回本，若果其間股價上升，便可以帶來可觀的回報。我們可以參考

股神投資的邏輯，來檢視自己的操作是否現實和可靠。

《茂宸證券經紀業務部助理副總裁 阮靜瑤》

