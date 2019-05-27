【駐滬專電】中國－以色列創新園在上海啟動建設

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２７日上海專電》中國－以色列創新園建設推進會暨首批合

作機構簽約儀式周日（２６日）在上海市普陀桃浦智創城舉行。

中以（上海）創新園位於上海英雄金筆廠舊址，將分為三期建設，重點關注中以兩國優勢領

域的聯合研發項目、成果轉化項目、早期產業化項目，吸引以色列高校、科研機構、企業來滬開

展合作。

園區還將為入駐的企業和機構人員提供不少於１萬平方米的高端人才公寓，及２萬平方米的

租賃住宅，打造「宜創、宜業、宜居」的創新合作空間。

