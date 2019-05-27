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即市新聞

27/05/2019 08:59

【接管包商】人行強調：包商銀行獲國家信用，存款本息全額保障

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》人行、銀保監會上周五（２４日）聯合公
告稱，鑒於包商銀行股份有限公司出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，銀保
監會決定自２０１９年５月２４日起對包商銀行實行接管，接管期限一年。建設銀行組建托管工
作組，在接管組指導下，按照托管協議開展工作。
　　２４日當天，人行發過答記者問，明確表示人民銀行、銀保監和存款保險基金對個人儲蓄存
款本息全額保障，個人存取自由，沒有任何變化，並且強調，接管後，包商銀行正常經營，個人
存、貸、匯等各項業務照常辦理，無需個人配合做任何工作。
　　２６日，人行、銀保監會新聞發言人再一次就接管包商銀行問題答記者問，強調包商銀行事
實上獲得了國家信用，儲蓄存款本息得到了全額保障，企業存款也得到了充分保障。處置原則一
是全面依法依規開展接管工作。二是堅決防範系統性風險，最大限度保護存款人和其他客戶的合
法權益，保持包商銀行業務不中斷。三是切實防範道德風險，區分情況落實責任。四是努力實現
處置成本最小化。
　
＊５０００萬元以上的對公存款和同業負債由接管組和債權人平等協商＊
　
　　人行稱，５０００萬元（含）以下的對公存款和同業負債，本息全額保障；５０００萬元以
上的對公存款和同業負債，由接管組和債權人平等協商，依法保障。按前述政策保障的對公存款
和同業負債，接管後其本息均由人民銀行、銀保監和存款保險基金全額保障。各項業務照常辦理

　　至於接管後新增的個人儲蓄存款、對公存款和同業負債本息，由人民銀行、銀保監和存款保
險基金全額保障，各項業務照常辦理，不受任何影響。
　
＊不斷加大對中小銀行的政策支持，建行將依法履行托管職責＊
　
　　人行稱，今年以來，中國宏觀經濟運行總體平穩，好於預期，供給側結構性改革不斷深化，
經濟韌性持續增強。宏觀槓桿率保持穩定，金融風險趨於收斂，經濟金融良性循環。大型銀行持
續穩健運行，中小銀行經營管理能力取得長足進步。在推動供給側結構性改革過程中，人民銀行
、銀保監會不斷加大對中小銀行的政策支持，推動中小銀行進一步完善公司治理，中小銀行的發
展將更加健康。
　　托管期間，建設銀行將全力幫助完善包商銀行公司治理結構、風控體系，促進其正常經營和
穩健發展，推動包商銀行價值提升。作為托管銀行，建設銀行將依法、公正履行托管職責，與包
商銀行建立利益衝突「防火牆」，不爭搶包商銀行客戶資源，不發生不當關聯交易。

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