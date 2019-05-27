【駐京專電】閻慶民：促進金融監管提質增效，加快金融機構改革

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》清華五道口全球金融論壇召開，中國證監

會副主席閻慶民表示，促進金融監管提質增效是推進金融供給側結構性改革的重要保障，優化金

融市場體系結構是推進金融供給側結構性改革的重點任務，加快金融機構改革是推進金融工作改

革的重要抓手，提高金融產品和服務的質量和可獲得性是推進金融供給側改革的重要內容。

對於如何促進金融監管提質增效，閻慶民表示，一是增強金融監管的一致性。金融監管水平

要與實體經濟和金融市場發展程度相適應，既不能因為監管能力不足導致實體經濟發展受阻，也

不能因為監管過於超前而制約金融要素供給。資本市場作為實體經濟的「晴雨表」，要在融資、

公司治理、資源配置等方面發揮積極作用。

二是增強金融監管的協同性。在國務院金融委的領導下，加大金融監管機制的協調聯動，形

成監管合力。

三是增強金融監管的有效性，包括提高上市公司質量，壓實中介機構責任，優化交易監管制

度，強化交易全程監管，提升違法違規成本，構建多渠道提高投資者教育和保護的陣地，推動債

券市場統一監管等。

四要增強金融監管的安全性。要始終堅持黨對金融監管工作的絕對領導，堅決貫徹落實黨中

央各項戰略部署，強化監管主體責任和分工，提高科學決策水平，穩妥處理好股票質押、債券違

規、私募基金、地方交易場所等重點領域的風險，切實維護金融穩定安全。

