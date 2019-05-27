  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2019 09:18

【駐京專電】陳雨露：貨幣政策傳導效率邊際改善，信用收縮緩解

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》清華五道口全球金融論壇召開，人行副行
長陳雨露表示，針對前一段時間出現的社會信用收縮問題，人行抓住關鍵環節，發揮銀行作為貨
幣創造中樞的作用，著力緩解流動性、資本和利率約束，採用市場化的手段鼓勵銀行主動加大對
實體經濟的支持力度。「從近期主要的金融指標看，貨幣政策傳導效率邊際改善，信用收縮局面
有所緩解。」他表示，穩健貨幣政策是一個內容非常豐富的政策取向，取得了積極成效，以適度
的貨幣增長支持了實體經濟高質量發展。中國的金融體系是以銀行為主導的。因此，改善貨幣政
策傳導機制的關鍵環節是影響和調節商業銀行的行為。
　　在持續推進多層次資本市場建設方面，陳雨露表示，改善社會融資結構的一個非常重要的維
度是加快建設多層次資本市場，提高直接融資特別是股權融資的比重。圍繞建設一個規範、透明
、開放、有活力、有韌性的資本市場的總體目標，近期人民銀行主要做了三方面工作：一是繼續
推動債券市場規範健康發展。進一步豐富債券市場品種，用好民營企業債券融資支持工具，支持
優質民企擴大債券融資規模。穩步推進債券市場雙向開放和互聯互通，２０１９年４月彭博公司
將中國債券納入彭博巴克萊債券指數。二是積極推動市場化、法治化債轉股。三是積極配合證券
監督管理部門完善股票市場基礎性制度，引導更多中長期資金進入，更好發揮資本市場配置資源
、資產定價、緩釋風險的作用。
　　在擴大金融業高水平雙向開放方面，他表示，下一步，將對標高水平開放的要求，繼續推進
金融業對外開放。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金