【駐京專電】陳雨露：貨幣政策傳導效率邊際改善，信用收縮緩解

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》清華五道口全球金融論壇召開，人行副行

長陳雨露表示，針對前一段時間出現的社會信用收縮問題，人行抓住關鍵環節，發揮銀行作為貨

幣創造中樞的作用，著力緩解流動性、資本和利率約束，採用市場化的手段鼓勵銀行主動加大對

實體經濟的支持力度。「從近期主要的金融指標看，貨幣政策傳導效率邊際改善，信用收縮局面

有所緩解。」他表示，穩健貨幣政策是一個內容非常豐富的政策取向，取得了積極成效，以適度

的貨幣增長支持了實體經濟高質量發展。中國的金融體系是以銀行為主導的。因此，改善貨幣政

策傳導機制的關鍵環節是影響和調節商業銀行的行為。

在持續推進多層次資本市場建設方面，陳雨露表示，改善社會融資結構的一個非常重要的維

度是加快建設多層次資本市場，提高直接融資特別是股權融資的比重。圍繞建設一個規範、透明

、開放、有活力、有韌性的資本市場的總體目標，近期人民銀行主要做了三方面工作：一是繼續

推動債券市場規範健康發展。進一步豐富債券市場品種，用好民營企業債券融資支持工具，支持

優質民企擴大債券融資規模。穩步推進債券市場雙向開放和互聯互通，２０１９年４月彭博公司

將中國債券納入彭博巴克萊債券指數。二是積極推動市場化、法治化債轉股。三是積極配合證券

監督管理部門完善股票市場基礎性制度，引導更多中長期資金進入，更好發揮資本市場配置資源

、資產定價、緩釋風險的作用。

在擴大金融業高水平雙向開放方面，他表示，下一步，將對標高水平開放的要求，繼續推進

金融業對外開放。

