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27/05/2019 08:21

【大灣區】深圳市短缺人才將享受１５％個稅減免優惠

　　《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市副市長王立新周六（２５日）在未來論壇深圳技術峰會
上表示，深圳每年投放三分一的財政科技專項資金用於基礎研究，今年深圳投入在基礎研究方面
會超過４０億元（人民幣．下同）。
　　此外，在境外人才引進政策方面，來粵港澳大灣區工作的短缺人才也將享受１５％的個人所
得稅減免優惠。他舉例，１００萬年薪應繳個稅４５萬現在可以少繳３０萬。（ａｃ）

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