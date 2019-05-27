【大灣區】深圳市短缺人才將享受１５％個稅減免優惠

《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市副市長王立新周六（２５日）在未來論壇深圳技術峰會

上表示，深圳每年投放三分一的財政科技專項資金用於基礎研究，今年深圳投入在基礎研究方面

會超過４０億元（人民幣．下同）。

此外，在境外人才引進政策方面，來粵港澳大灣區工作的短缺人才也將享受１５％的個人所

得稅減免優惠。他舉例，１００萬年薪應繳個稅４５萬現在可以少繳３０萬。（ａｃ）

