《經濟通通訊社２７日專訊》農業農村部周六（２５日）接到中國動物疫病預防控制中心報
告，雲南省文山州硯山縣維摩鄉部分養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，相關養殖戶存欄生豬
１０４頭，發病４９頭，死亡４８頭。（ｅｙ）
27/05/2019 08:49
【豬瘟來襲】雲南省文山州爆發非洲豬瘟疫情，４８頭生豬死亡
《經濟通通訊社２７日專訊》農業農村部周六（２５日）接到中國動物疫病預防控制中心報
告，雲南省文山州硯山縣維摩鄉部分養殖戶發生非洲豬瘟疫情。截至目前，相關養殖戶存欄生豬
１０４頭，發病４９頭，死亡４８頭。（ｅｙ）
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