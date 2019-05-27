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27/05/2019 09:43

【聚焦數據】統計局：４月工業利潤升轉跌３﹒７％，因增值稅下調

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局今日公布的數據顯示，中國４月規模以上工業企業
利潤同比增速升轉跌，為－３﹒７％，較３月增速１３﹒９％回落。統計局指，由於４月１日起
實施增值稅稅率下調，導致４月份部分工業產品需求在３月份提前釋放，加之同期基數較高，故
４月數據與３月份相比波動較大。
　　今年首４月，全國規模以上工業企業實現利潤總額１８１２９﹒４億元（人民幣．下同），
同比下降３﹒４％，降幅與１　３月份大體相當。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤
總額５７０４﹒３億元，同比下降９﹒７％；股份製企業實現利潤總額１２８７３﹒３億元，下
降１﹒０％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額４４５５﹒２億元，下降８﹒３％；私營企
業實現利潤總額４５９７﹒１億元，增長４﹒１％。
　　１　４月，採礦業實現利潤總額１７３２﹒６億元，同比下降０﹒７％；製造業實現利潤總
額１４８３６﹒４億元，下降４﹒７％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額１５
６０﹒４億元，增長８﹒０％。在４１個工業大類行業中，２７個行業利潤總額同比增加，１４
個行業減少。

＊４月末資產負債率降至５６﹒８％＊

　　首４月，規模以上工業企業實現營業收入３２﹒８４萬億元，同比增長５﹒１％；發生營業
成本２７﹒７１萬億元，增長５﹒３％；營業收入利潤率為５﹒５２％，同比降低０﹒４８個百
分點。
　　４月末，規模以上工業企業資產總計１１２﹒４２萬億元，同比增長６﹒４％；負債合計６
３﹒８７萬億元，增長５﹒５％；所有者權益合計４８﹒５５萬億元，增長７﹒６％；資產負債
率為５６﹒８％，同比降低０﹒５個百分點。
　　４月末，規模以上工業企業應收票據及應收帳款１６﹒０１萬億元，同比增長１﹒８％；產
成品存貨４１００５﹒５億元，增長４﹒９％。規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為
８８﹒７元，同比減少１﹒１元。（ｃａ）

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