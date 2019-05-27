【數據解讀】統計局：首４月近七成行業利潤同比增，石油業好轉

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局工業司高級統計師朱虹解讀２０１９年１至４月份

工業企業利潤數據指，首４月，全國規模以上工業企業利潤總額同比下降３﹒４％，降幅與首３

月份大體相當。而由於４月１日起實施增值稅稅率下調，導致４月部分工業產品需求在３月份提

前釋放，加之同期基數較高，４月規模以上工業企業利潤同比下降３﹒７％，與３月相比波動較

大。但從平均增速看，３、４兩月利潤平均增長５％。

鋼鐵、石油加工、石油開採、化工等主要行業利潤有所好轉。１－４月份，石油開採行業利

潤同比增長１９﹒７％，增速比１ ３月份加快９﹒４個百分點；鋼鐵、石油加工、化工行業利

潤同比分別下降２８﹒１％、５０﹒２％和１６﹒０％，降幅比１－３月份分別收窄１６﹒４、

４﹒３和１﹒８個百分點。

近七成行業利潤同比增加。１－４月，在４１個工業大類行業中，２７個行業利潤同比增加

，佔６６％。新增利潤最多的行業主要是：煙草製品業，利潤同比增長２９﹒４％；酒、飲料和

精製茶製造業，增長１８﹒１％；電氣機械和器材製造業，增長１４﹒５％；非金屬礦物製品業

，增長１２﹒６％；電力、熱力生產和供應業，增長１２﹒３％。

國有控股企業利潤降幅收窄。１－４月份，國有控股企業利潤同比下降９﹒７％，降幅比１

－３月份收窄３﹒７個百分點。私營企業利潤保持增長。１－４月份，私營企業利潤同比增長４

﹒１％。資產負債率下降。４月末，規模以上工業企業資產負債率為５６﹒８％，同比降低０﹒

５個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為５８﹒４％，降低１﹒１個百分點。

（ｃａ）

