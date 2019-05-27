【華為風波】分析：華為今年智能手機出貨量最多或降四分之一

《經濟通通訊社２７日專訊》美國封殺華為的衝擊波持續擴大，有分析師稱，華為今年智能

手機出貨量可能最多下降四分之一，而且其手機產品有可能會從國際市場消失。

幾位專家表示，他們預計未來六個月華為的出貨量將下滑，但由於圍繞禁令的諸多不確定性

，專家們未給出具體的預估。Ｓｔｒａｔｅｇｙ Ａｎａｌｙｔｉｃｓ無線智能手機策略主管Ｌ

ｉｎｄａ Ｓｕｉ稱，如果失去谷歌准入，華為明年可能被擠出西歐智能手機市場。她預計明年

華為手機出貨量將再減少２３％，但相信單憑中國市場的規模，華為也能夠生存下去。

Ｆｕｂｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ之前預計華為２０１９年智能手機出貨量為２﹒５８億部，

現在預計在最差情境下該公司出貨量僅為２億部。根據市場追蹤機構ＩＤＣ，華為在歐洲市場市

佔率近３０％，去年手機出貨量達２﹒０８億支，佔中國以外市場的一半。該公司將歐洲視為其

頂級智能手機最重要的市場。

華為早前表示，多年以來一直在開發自給自足所需的技術。但專家們對華為的說法不以為然

。他們表示，華為設備所需的關鍵元件與知識產權，無法在美國境外取得。分析師表示，華為手

機的潛在買家可能轉向三星電子和蘋果的高端裝置，並向國內競爭對手ＯＰＰＯ和Ｖｉｖｏ購買

中端手機。（ｃａ）

