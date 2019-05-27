  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2019 11:01

【華為風波】分析：華為今年智能手機出貨量最多或降四分之一

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國封殺華為的衝擊波持續擴大，有分析師稱，華為今年智能
手機出貨量可能最多下降四分之一，而且其手機產品有可能會從國際市場消失。
　　幾位專家表示，他們預計未來六個月華為的出貨量將下滑，但由於圍繞禁令的諸多不確定性
，專家們未給出具體的預估。Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ａｎａｌｙｔｉｃｓ無線智能手機策略主管Ｌ
ｉｎｄａ　Ｓｕｉ稱，如果失去谷歌准入，華為明年可能被擠出西歐智能手機市場。她預計明年
華為手機出貨量將再減少２３％，但相信單憑中國市場的規模，華為也能夠生存下去。
　　Ｆｕｂｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ之前預計華為２０１９年智能手機出貨量為２﹒５８億部，
現在預計在最差情境下該公司出貨量僅為２億部。根據市場追蹤機構ＩＤＣ，華為在歐洲市場市
佔率近３０％，去年手機出貨量達２﹒０８億支，佔中國以外市場的一半。該公司將歐洲視為其
頂級智能手機最重要的市場。
　　華為早前表示，多年以來一直在開發自給自足所需的技術。但專家們對華為的說法不以為然
。他們表示，華為設備所需的關鍵元件與知識產權，無法在美國境外取得。分析師表示，華為手
機的潛在買家可能轉向三星電子和蘋果的高端裝置，並向國內競爭對手ＯＰＰＯ和Ｖｉｖｏ購買
中端手機。（ｃａ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金