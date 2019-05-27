【華為風波】備胎系統轉正，華為海思Ｈｉ１６２０晶片即將發布

《經濟通通訊社２７日專訊》美國壓制華為力道升級，許多美國晶片商紛紛跟華為「斷貨」

，華為自行研發晶片替代進口。普華基礎軟件在官方微信號發文稱，普華針對華為海思即將發布

的海思ｈｉ１６２０系列晶片，進行全線產品適配升級優化，相關工作正在緊鑼密鼓地開展中。

作為操作系統領域的「備胎」，普華基礎軟件很早就已經與華為海思ＣＰＵ開始了產品級適配。

（ｃａ）

