《經濟通通訊社２７日專訊》浙江永康防盜門企業步陽集團日前與華為浙江分公司、中國電
信永康分公司簽訂技術合作戰略協議，正式啟動５Ｇ互聯網智能工廠項目。與此同時，步陽集團
首條５Ｇ智能製造生產線正式啟動，這意味著基於５Ｇ的工業互聯網應用「５Ｇ步陽智慧工廠」
進入生產階段。（ｃａ）
27/05/2019 13:58
【華為動向】浙江永康門企攜手華為打造５Ｇ互聯網智能工廠
《經濟通通訊社２７日專訊》浙江永康防盜門企業步陽集團日前與華為浙江分公司、中國電
信永康分公司簽訂技術合作戰略協議，正式啟動５Ｇ互聯網智能工廠項目。與此同時，步陽集團
首條５Ｇ智能製造生產線正式啟動，這意味著基於５Ｇ的工業互聯網應用「５Ｇ步陽智慧工廠」
進入生產階段。（ｃａ）
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