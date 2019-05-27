【華為動向】浙江永康門企攜手華為打造５Ｇ互聯網智能工廠

《經濟通通訊社２７日專訊》浙江永康防盜門企業步陽集團日前與華為浙江分公司、中國電

信永康分公司簽訂技術合作戰略協議，正式啟動５Ｇ互聯網智能工廠項目。與此同時，步陽集團

首條５Ｇ智能製造生產線正式啟動，這意味著基於５Ｇ的工業互聯網應用「５Ｇ步陽智慧工廠」

進入生產階段。（ｃａ）

