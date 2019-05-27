【接管包商】建行接管包商銀行ＡＨ齊軟，信用風險浮現民銀股普跌

《經濟通通訊社２７日專訊》內銀再有地雷引爆。人民銀行、銀保監上周五（２４日）聯合

發布通知，鑑於包商銀行出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，依照有關規定

，銀保監決定自當日起對包商銀行實行接管，接管期限一年。自接管開始之日起，接管組全面行

使包商銀行的經營管理權，並委託中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）託管包商

銀行業務。包商銀行隸屬內地富商、「明天系」實控人肖建華旗下重要金融機構，肖建華被指於

２０１７年農曆新年由香港返內地「配合調查」至今下落不明。

滬深內銀股開市後普跌，尤以民銀股跌勢更甚。常熟銀行（滬：６０１１２８）現挫近６％

，報７﹒２６元（人民幣．下同），南京銀行（滬：６０１００９）大跌３﹒５％，興業銀行（

滬：６０１１６６）、平安銀行（深：０００００１）、青農銀行（深：００２９５８）亦低水

逾２％。建設銀行Ａ現軟０﹒７１％，報６﹒９６元，Ｈ股跌０﹒６％。

針對上述事件，人行明確表示，人民銀行、銀保監和存款保險基金對個人儲蓄存款本息全額

保障，個人存取自由，沒有任何變化，並且強調，接管後，包商銀行正常經營，個人存、貸、匯

等各項業務照常辦理，無需個人配合做任何工作。

人行還強調，今年以來，宏觀槓桿率保持穩定，金融風險趨於收斂，經濟金融良性循環。大

型銀行持續穩健運行，中小銀行經營管理能力取得長足進步。（ｗｌ）

