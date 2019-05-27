  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2019 09:48

【接管包商】建行接管包商銀行ＡＨ齊軟，信用風險浮現民銀股普跌

　　《經濟通通訊社２７日專訊》內銀再有地雷引爆。人民銀行、銀保監上周五（２４日）聯合
發布通知，鑑於包商銀行出現嚴重信用風險，為保護存款人和其他客戶合法權益，依照有關規定
，銀保監決定自當日起對包商銀行實行接管，接管期限一年。自接管開始之日起，接管組全面行
使包商銀行的經營管理權，並委託中國建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）託管包商
銀行業務。包商銀行隸屬內地富商、「明天系」實控人肖建華旗下重要金融機構，肖建華被指於
２０１７年農曆新年由香港返內地「配合調查」至今下落不明。
　　滬深內銀股開市後普跌，尤以民銀股跌勢更甚。常熟銀行（滬：６０１１２８）現挫近６％
，報７﹒２６元（人民幣．下同），南京銀行（滬：６０１００９）大跌３﹒５％，興業銀行（
滬：６０１１６６）、平安銀行（深：０００００１）、青農銀行（深：００２９５８）亦低水
逾２％。建設銀行Ａ現軟０﹒７１％，報６﹒９６元，Ｈ股跌０﹒６％。
　　針對上述事件，人行明確表示，人民銀行、銀保監和存款保險基金對個人儲蓄存款本息全額
保障，個人存取自由，沒有任何變化，並且強調，接管後，包商銀行正常經營，個人存、貸、匯
等各項業務照常辦理，無需個人配合做任何工作。
　　人行還強調，今年以來，宏觀槓桿率保持穩定，金融風險趨於收斂，經濟金融良性循環。大
型銀行持續穩健運行，中小銀行經營管理能力取得長足進步。（ｗｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金