《經濟通通訊社２７日專訊》中金公司發表報告指，包商銀行被銀保監接管一事，對內銀行
業直接衝擊有限，但可能對內銀股股價短期有負面影響。尤其是與包商銀行資產規模類似、或在
周邊地區上市的城商行，股價或有明顯壓力。不過中金認為，此事可令質素差的銀行有序退出市
場，長期來看對行業發展影響正面。（ｗｌ）
27/05/2019 10:22
【接管包商】中金：城商行股價或有明顯壓力，行業直接衝擊有限
《經濟通通訊社２７日專訊》中金公司發表報告指，包商銀行被銀保監接管一事，對內銀行
業直接衝擊有限，但可能對內銀股股價短期有負面影響。尤其是與包商銀行資產規模類似、或在
周邊地區上市的城商行，股價或有明顯壓力。不過中金認為，此事可令質素差的銀行有序退出市
場，長期來看對行業發展影響正面。（ｗｌ）
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