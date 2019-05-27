【接管包商】中金：城商行股價或有明顯壓力，行業直接衝擊有限

《經濟通通訊社２７日專訊》中金公司發表報告指，包商銀行被銀保監接管一事，對內銀行

業直接衝擊有限，但可能對內銀股股價短期有負面影響。尤其是與包商銀行資產規模類似、或在

周邊地區上市的城商行，股價或有明顯壓力。不過中金認為，此事可令質素差的銀行有序退出市

場，長期來看對行業發展影響正面。（ｗｌ）

