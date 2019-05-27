《經濟通通訊社２７日專訊》明晟ＭＳＣＩ早前公布將２６隻Ａ股新納入ＭＳＣＩ中國指數
，當中１８隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ。
明日將入摩的創板股方面，溫氏股份（深：３００４９８）漲３﹒４％，藍思科技
（深：３００４３３）升２﹒７％，邁瑞醫療（深：３００７６０）升１﹒５％，宋城演藝（深
：３００１４４）揚１﹒４％，網宿科技（深：３０００１７）、同花順
（深：３０００３３）升１﹒２％。（ｅｙ）
27/05/2019 11:29
【Ａ股外援】憧憬明日入摩，溫氏股份、藍思科技漲３％
《經濟通通訊社２７日專訊》明晟ＭＳＣＩ早前公布將２６隻Ａ股新納入ＭＳＣＩ中國指數
，當中１８隻來自創業板，是首次有創業板股份入選ＭＳＣＩ。
明日將入摩的創板股方面，溫氏股份（深：３００４９８）漲３﹒４％，藍思科技
（深：３００４３３）升２﹒７％，邁瑞醫療（深：３００７６０）升１﹒５％，宋城演藝（深
：３００１４４）揚１﹒４％，網宿科技（深：３０００１７）、同花順
（深：３０００３３）升１﹒２％。（ｅｙ）
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