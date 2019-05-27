《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放８００億元。（ａｃ）
27/05/2019 09:51
【人行放水】人行８００億逆回購利率持平，淨投放８００億
《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，今日進行的８００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平，為２﹒５５％。
公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放８００億元。（ａｃ）
|國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
|生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
|生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
|生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰