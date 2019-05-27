【華為風波】華為兩新機遭谷歌Ａｎｄｒｏｉｄ系統移除授權

《經濟通通訊社２７日專訊》美國對華為的封殺效果，最先受衝擊的是華為最新推出的

Ｐ３０ Ｐｒｏ旗艦機，及即將上市的首部摺疊屏幕手機Ｍａｔｅ Ｘ。

Ｇｏｏｇｌｅ在其官方安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）網站上刪除了上述兩款手機的名稱，意味該

兩款手機將不再獲安卓授權。另外有傳聞指，Ｍａｔｅ Ｘ或將延期開售。（ｅｙ）

