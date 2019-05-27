《經濟通通訊社２７日專訊》美國對華為的封殺效果，最先受衝擊的是華為最新推出的
Ｐ３０ Ｐｒｏ旗艦機，及即將上市的首部摺疊屏幕手機Ｍａｔｅ Ｘ。
Ｇｏｏｇｌｅ在其官方安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）網站上刪除了上述兩款手機的名稱，意味該
兩款手機將不再獲安卓授權。另外有傳聞指，Ｍａｔｅ Ｘ或將延期開售。（ｅｙ）
27/05/2019 09:55
【華為風波】華為兩新機遭谷歌Ａｎｄｒｏｉｄ系統移除授權
《經濟通通訊社２７日專訊》美國對華為的封殺效果，最先受衝擊的是華為最新推出的
Ｐ３０ Ｐｒｏ旗艦機，及即將上市的首部摺疊屏幕手機Ｍａｔｅ Ｘ。
Ｇｏｏｇｌｅ在其官方安卓（Ａｎｄｒｏｉｄ）網站上刪除了上述兩款手機的名稱，意味該
兩款手機將不再獲安卓授權。另外有傳聞指，Ｍａｔｅ Ｘ或將延期開售。（ｅｙ）
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