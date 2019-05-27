《經濟通通訊社２７日專訊》據韓媒《電子時報》報道，南韓電信商ＫＴ選定美國供應商英
飛朗，參與建設其最新的５Ｇ及骨幹網絡及１０ＧＥ乙太網絡，而ＫＴ現有的骨幹網絡中使用了
華為設備。
報道又指，韓國另一電信商ＬＧ Ｕｐｌｕｓ亦考慮在其骨幹網絡建設中排除華為設備。（
ｅｙ）
27/05/2019 14:16
【華為風波】傳南韓兩大電信商擬在骨幹網絡建設中排除華為設備
《經濟通通訊社２７日專訊》據韓媒《電子時報》報道，南韓電信商ＫＴ選定美國供應商英
飛朗，參與建設其最新的５Ｇ及骨幹網絡及１０ＧＥ乙太網絡，而ＫＴ現有的骨幹網絡中使用了
華為設備。
報道又指，韓國另一電信商ＬＧ Ｕｐｌｕｓ亦考慮在其骨幹網絡建設中排除華為設備。（
ｅｙ）
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