【華為風波】傳南韓兩大電信商擬在骨幹網絡建設中排除華為設備

《經濟通通訊社２７日專訊》據韓媒《電子時報》報道，南韓電信商ＫＴ選定美國供應商英

飛朗，參與建設其最新的５Ｇ及骨幹網絡及１０ＧＥ乙太網絡，而ＫＴ現有的骨幹網絡中使用了

華為設備。

報道又指，韓國另一電信商ＬＧ Ｕｐｌｕｓ亦考慮在其骨幹網絡建設中排除華為設備。（

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