《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，對市場關注的包商銀行５０００萬元（人民幣．
下同）以上客戶權益保障問題，接管組、托管組正在與５０００萬以上大額債權人進行協商，並
依據新的協議按照不同保障比例，安排到期兌付資金。據了解，對公債權人先期保障比例不低於
８０％，同業機構不低於７０％，其餘部分允許繼續保留債權，依法參與後續受償。（ｗｌ）
27/05/2019 15:11
【接管包商】傳包商對公債權人先期保障比例不低於８成，同業７成
《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，對市場關注的包商銀行５０００萬元（人民幣．
下同）以上客戶權益保障問題，接管組、托管組正在與５０００萬以上大額債權人進行協商，並
依據新的協議按照不同保障比例，安排到期兌付資金。據了解，對公債權人先期保障比例不低於
８０％，同業機構不低於７０％，其餘部分允許繼續保留債權，依法參與後續受償。（ｗｌ）
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