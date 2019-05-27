【接管包商】傳包商對公債權人先期保障比例不低於８成，同業７成

《經濟通通訊社２７日專訊》據內媒報道，對市場關注的包商銀行５０００萬元（人民幣．

下同）以上客戶權益保障問題，接管組、托管組正在與５０００萬以上大額債權人進行協商，並

依據新的協議按照不同保障比例，安排到期兌付資金。據了解，對公債權人先期保障比例不低於

８０％，同業機構不低於７０％，其餘部分允許繼續保留債權，依法參與後續受償。（ｗｌ）

