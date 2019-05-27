《經濟通通訊社２７日專訊》經廣西壯族自治區動物疫病預防控制中心２６日確診，廣西博
白縣旺茂鎮太陽村利木根隊覃博輝養豬場發生非洲豬瘟疫情。為迅速撲滅疫情，阻止疫情蔓延，
當地政府特發布封鎖令，啟動重大動物疫情應急預案Ⅰ級響應，即日封鎖疫區。（ｃａ）
27/05/2019 15:23
【豬瘟來襲】廣西博白縣發生非洲豬瘟疫情，當地政府封鎖疫區
《經濟通通訊社２７日專訊》經廣西壯族自治區動物疫病預防控制中心２６日確診，廣西博
白縣旺茂鎮太陽村利木根隊覃博輝養豬場發生非洲豬瘟疫情。為迅速撲滅疫情，阻止疫情蔓延，
當地政府特發布封鎖令，啟動重大動物疫情應急預案Ⅰ級響應，即日封鎖疫區。（ｃａ）
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