【聚焦人幣】申萬宏源：預計年內人民幣不會持續貶值

《經濟通通訊社２７日專訊》申萬宏源發布宏觀周報稱，本輪人民幣貶值的原因主要有二：

一是外部環境不確定性加大，導致年內出口一定程度承壓，經濟增長或再度面臨下行壓力；二是

４月出口、社零、工業增加值、製造業投資等經濟數據一定程度不及預期。

５月以來，外部環境不確定性增加，人民幣匯率再現大幅波動。從短期因素看，中國國際收

支較為穩定，美元指數預計回落，人行穩定人民幣匯率預期態度明確，預計２０１９年人民幣不

會持續貶值。（ｃａ）

