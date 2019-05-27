《經濟通通訊社２７日專訊》申萬宏源發布宏觀周報稱，本輪人民幣貶值的原因主要有二：
一是外部環境不確定性加大，導致年內出口一定程度承壓，經濟增長或再度面臨下行壓力；二是
４月出口、社零、工業增加值、製造業投資等經濟數據一定程度不及預期。
５月以來，外部環境不確定性增加，人民幣匯率再現大幅波動。從短期因素看，中國國際收
支較為穩定，美元指數預計回落，人行穩定人民幣匯率預期態度明確，預計２０１９年人民幣不
會持續貶值。（ｃａ）
27/05/2019 15:52
【聚焦人幣】申萬宏源：預計年內人民幣不會持續貶值
《經濟通通訊社２７日專訊》申萬宏源發布宏觀周報稱，本輪人民幣貶值的原因主要有二：
一是外部環境不確定性加大，導致年內出口一定程度承壓，經濟增長或再度面臨下行壓力；二是
４月出口、社零、工業增加值、製造業投資等經濟數據一定程度不及預期。
５月以來，外部環境不確定性增加，人民幣匯率再現大幅波動。從短期因素看，中國國際收
支較為穩定，美元指數預計回落，人行穩定人民幣匯率預期態度明確，預計２０１９年人民幣不
會持續貶值。（ｃａ）
|生財有道27/05/2019
匯豐私人銀行：恒指年底目標31000 美明年料減息兩次
|生財有道27/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：脫歐無損長建電能前景
|興證快訊27/05/2019
貿易戰加劇
|國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
|生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
|生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰