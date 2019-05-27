《融天納地－溫天納》從十二年前為任正非傳記撰寫序言談起

《融天納地》上周內地基金經理友人拜訪筆者，彼此討論內地市場形勢。期間，友人問筆者

近年有沒有與任總聯繫，筆者問那位任總？他說華為任正非總。其後，友人拿了一本２００８年

初在內地出版的任先生傳記，特別翻到序言的一頁，指著筆者的照片及名字，原來是筆者為任先

生撰寫的文章序，標題為「中國企業國際化密碼」，是一篇１５００字的傳記前言。



上周五（２４日）早上，筆者接受ＣＮＢＣ訪問，討論環球資本市場趨勢，當中科技股是當

中的焦點，筆者道出自己較為觀望的投資策略。的確，在考慮相關問題時，一系列政治考慮，如

中美貿易戰以及華為因素需要並列其中。面對不明朗的趨勢，



１２年過後，回看自己當時的觀點，再看華為目前面臨的挑戰，感觸挺深的。在２００８年

，筆者談到華為乃中國企業的典範，亦為國際企業針對中國崛起的一個重要研究案例。



不容否認，在任何時刻，中國企業的國際化並非一件容易的事情，就算是在改革開放初期，

國際化亦非單純指從事進出口外貿業務就等同國際化，要符合企業國際化，需要有三方面進行判

斷：



第一、相關企業的品牌是否具備了一定的國際影響力；

第二、相關企業在所處行業是否佔有了一定的全球市場；

第三、相關企業是否在相對長的時間內持續贏利。



對照上述標準，華為在２００８年已經成為成功的典範，這家創立２０年（指序言撰寫的年

份２００８年）的中國本土企業，已經在通信設備製造領域成為了思科、朗訊等全球頂尖企業的

強有力的競爭對手，其品牌影響力早已穿越浩瀚的大西洋、太平洋、印度洋，在全球電信市場中

樹立獨特的競爭優勢。在某些領域，華為的產品已經佔據了絕對優勢的市場份額。華為的持續贏

利能力為其迅猛發展提供了充足資本。



作為華為總裁，任先生將華為從小帶大，由弱到強，將一個名不見經傳的小公司培養成為一

家有著巨大發展潛力的國際企業。



自改革開放開始啟動，中國企業是從位於產業鏈最下游的勞動密集型企業，向位於產業鏈上

游的技術、資本密集型企業轉型。而華為就是這個轉型過程中比較成功的代表之一。



筆者在本文中重述序言的扼要，略去主觀性描述，分享自己十二年前對華為冒起的部分觀感

，到了現在，隨著後金融海嘯中國國際地位的崛起，華為的環球地位當然更加突出，亦導致目前

前所未見的危機。



華為的發展就是中國經濟發展的縮影，華為目前遇到的挑戰，也是中國對外經濟目前面臨的

大環境，困難重重。回看內地宏觀經濟形勢，４月份內地主要宏觀數據表現欠佳，工業、消費、

投資增長速度全線回落，需求減弱的壓力重現。因需求並無明顯改善，難以消化上游基礎產品，

工業產出亦難以持續快速增長。



近期中美貿易紛爭導致避險資產價格上升，風險資產價格則回落。不過，短期影響因素消退

後，金融市場將重新考慮中國經濟滯漲形勢，以及發達經濟體的增長景氣能否持續，而歐洲一系

列地緣政治風險（如英國會否硬脫歐）將會重新擺在投資者的眼前。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

