  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/05/2019 11:40

《匯市一周－徐惠芳》美國數據參差，美元下挫，觀望英國脫歐進程

　　《匯市一周》展望今日（２７日），春季銀行假日，英國休市一天；陣亡將士紀念日，美國
休市一天，關注德國４月實際零售銷售等數據。展望本周，關注美國ＰＣＥ數據、加拿大央行５
月利率會議，以及美聯儲副主席克拉裡達講話，英國脫歐進程以及首相文翠珊辭職事件進展。
　
　　關注歐洲議會選舉的最終結果。歐盟２８個成員國共有４億多名合格選民。荷蘭和英國等國
已從上周四（２３日）開始投票，但多數國家在周日（２６日）投票。為期４天的大選將選出
７５１名歐洲議會議員。
　
　　英國首相文翠珊終於被逼決定在６月７日離職，這一明確的時間表令市場不安情緒消退，推
動歐洲貨幣上漲。後文翠珊時代的英國政局走向，和脫歐前景卻仍存在不確定性，匯市走勢反覆
。英國前外交大臣伯里斯詹森表示，將競選英國首相，不論能否達成脫歐協定，英國將在１０月
３１日離開歐盟。
　
＊留意美國首季ＧＤＰ修正值＊
　
　　美國４月機械訂單輕微上升０﹒１％，３月份下降２﹒０％。電腦和電子產品訂單下降
０﹒４％，電氣設備、電器和零部件訂單增長０﹒９％；耐用品整體訂單繼上月增長１﹒７％後
，４月份下降２﹒１％。運輸設備訂單下降５﹒９％，３月份上升５﹒９％。４月汽車及零部件
訂單下降３﹒４％，為２０１８年５月以來最大降幅。美元兌一籃子主要貨幣自兩年高點回落，
數據反映製造業和整體經濟放緩。市場關注衡量企業支出計劃的指標，數據弱於預期，拖累美元
走低。

　　本周美國將公布多項經濟數據公布，包括第一季實際ＧＤＰ修正值，預期美國ＧＤＰ增長放
緩至３﹒１％，若維持３％以上增長，美國經濟仍有望保持。相反，若美國ＧＤＰ增長跌幅大於
市場預期，或引發美國國債孳息率倒掛的憂慮。
　
　　日本公布，４月全國消費者物價指數年率為０﹒９％，前值０﹒５％；４月全國核心消費者
物價指數年率為０﹒９％，前值０﹒８％。美元兌日圓下挫至１０９﹒４５水平，趨勢整固，上
方阻力１１０﹒２０、下方支持１０９﹒００。
　
　　新西蘭５月ＧＤＴ乳製品價格指數為－１﹒２％，前值０﹒４％。紐元反彈至０﹒６５５０
，趨勢整固，２０天線阻力在０﹒６５７５、５０天線阻力在０﹒６６７０，紐元最少重回
０﹒６５７５以上，才能扭轉下行走勢。《國泰君安外匯有限公司分析員　徐惠芳》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
生財有道24/05/2019
【嚟緊炒Ｄ乜】日清食品短線望試上市高位，中長投資亦有業績支持
生財有道24/05/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：聯想受貿戰影響有限
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】騙案頻生 如何智破日本買樓陷阱？
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】經濟回勇 投資東京大阪樓賺「價、匯、租」
生財有道24/05/2019
【海外置業－日本篇】呎價七千 專家教你「去多轉日本做業主」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金