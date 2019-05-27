《匯市一周－徐惠芳》美國數據參差，美元下挫，觀望英國脫歐進程

《匯市一周》展望今日（２７日），春季銀行假日，英國休市一天；陣亡將士紀念日，美國

休市一天，關注德國４月實際零售銷售等數據。展望本周，關注美國ＰＣＥ數據、加拿大央行５

月利率會議，以及美聯儲副主席克拉裡達講話，英國脫歐進程以及首相文翠珊辭職事件進展。



關注歐洲議會選舉的最終結果。歐盟２８個成員國共有４億多名合格選民。荷蘭和英國等國

已從上周四（２３日）開始投票，但多數國家在周日（２６日）投票。為期４天的大選將選出

７５１名歐洲議會議員。



英國首相文翠珊終於被逼決定在６月７日離職，這一明確的時間表令市場不安情緒消退，推

動歐洲貨幣上漲。後文翠珊時代的英國政局走向，和脫歐前景卻仍存在不確定性，匯市走勢反覆

。英國前外交大臣伯里斯詹森表示，將競選英國首相，不論能否達成脫歐協定，英國將在１０月

３１日離開歐盟。



＊留意美國首季ＧＤＰ修正值＊



美國４月機械訂單輕微上升０﹒１％，３月份下降２﹒０％。電腦和電子產品訂單下降

０﹒４％，電氣設備、電器和零部件訂單增長０﹒９％；耐用品整體訂單繼上月增長１﹒７％後

，４月份下降２﹒１％。運輸設備訂單下降５﹒９％，３月份上升５﹒９％。４月汽車及零部件

訂單下降３﹒４％，為２０１８年５月以來最大降幅。美元兌一籃子主要貨幣自兩年高點回落，

數據反映製造業和整體經濟放緩。市場關注衡量企業支出計劃的指標，數據弱於預期，拖累美元

走低。



本周美國將公布多項經濟數據公布，包括第一季實際ＧＤＰ修正值，預期美國ＧＤＰ增長放

緩至３﹒１％，若維持３％以上增長，美國經濟仍有望保持。相反，若美國ＧＤＰ增長跌幅大於

市場預期，或引發美國國債孳息率倒掛的憂慮。



日本公布，４月全國消費者物價指數年率為０﹒９％，前值０﹒５％；４月全國核心消費者

物價指數年率為０﹒９％，前值０﹒８％。美元兌日圓下挫至１０９﹒４５水平，趨勢整固，上

方阻力１１０﹒２０、下方支持１０９﹒００。



新西蘭５月ＧＤＴ乳製品價格指數為－１﹒２％，前值０﹒４％。紐元反彈至０﹒６５５０

，趨勢整固，２０天線阻力在０﹒６５７５、５０天線阻力在０﹒６６７０，紐元最少重回

０﹒６５７５以上，才能扭轉下行走勢。《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

