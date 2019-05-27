《金石為開－黃威》金價探底回升，短線走勢趨穩

《金石為開》過去一周黃金整體呈現探底回升走勢。美國經濟數據不佳導致美元指數衝高回

落，令金價抓住反彈機會；中美貿易戰趨於激烈以及英國首相辭任為市場增添動盪，也刺激了避

險需求，為金價帶來支撐。全周黃金最終反彈收高０﹒５６％，收復了早前一周跌幅。



前半周黃金一直受制於美元的強勢。一方面英國政局動盪，歐元區經濟疲軟，導致美元被動

上升。另一方面，美聯儲態度依然不夠鴿派。月初的會議紀要顯示，官員們認為近期ＰＣＥ通脹

下行可能是暫時的，更有少數與會者認為部分風險因素已經緩和。從上周官員發言來看，也同樣

暗示美聯儲暫時不會降息。這導致美元指數進一步上揚，一度創下兩年新高，進而令金價承壓。



不過這一情況隨著美國經濟數據遜色而扭轉。５月美國Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值大幅

回落至５０﹒６，遠遜預期的５２﹒７；４月新屋銷售亦環比下滑６﹒９％，幅度超過預期的

２﹒５％。上周五（２４日）公布的美國４月耐用品訂單初值環比下滑２﹒１％，扣除飛機非國

防資本後則下滑０﹒９％，降幅均超出預期。進入５月份後，美國公布的經濟數據也逐漸顯現出

疲態。而英鎊在英國首相宣布辭任後反而結束連跌觸底回升，美元指數正失去上行動能。



＊金價弱勢見改善＊



另外，中美貿易戰趨於激烈。美國對華為的打擊接踵而至，令亞太股市表現低迷，相關美國

科技股也難以獨善其身。疊加美國經濟數據不佳，美股上周震盪走低。避險情緒再度受到激發，

傳統的避險貨幣日圓及瑞郎均出現大幅反彈，亦對黃金形成有力支持。



短線金價的弱勢已有明顯改善。日線ＭＡＣＤ下跌動能未進一步擴大，快慢線出現交錯，

ＲＳＩ回升至５０上方。同時金價升至保歷加通道中軌之上，目前通道橫向延伸。技術指標一直

反映出，雖然黃金走勢尚未轉強，但現時多空雙方處於勢均力敵的狀態，短線後市很有可能轉為

以區間震盪。



本周投資者需繼續留意中美貿易戰的進展；數據方面重點關注美國一季度ＧＤＰ修正值以及

４月個消費支出（ＰＣＥ）。《六福金融分析師 黃威》

