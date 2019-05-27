《陶冬天下－陶冬》利率倒懸再起，英國相位待定

《陶冬天下》上周全球風險資產市場陰霾密布，太平洋兩岸的科技戰、華爾街上的利率倒掛

、唐寧街１０號政局驟變、歐洲經濟數據差強人意、新興市場資金流出，有足夠多的壞消息撥動

投資者的緊張神經，全球股市繼續調整。上周最大事件當屬特朗普內閣對中國科技公司的一系列

限制、狙擊，中國政府作出有限度還擊，觸發了華爾街科技股的調整，並帶動全世界金融市場去

槓桿。美國聯儲發布的上期會議紀要顯示，公開市場委員會討論了經濟的下行風險但是決定在利

率上按兵不動，同時會上花了相當時間討論調整資產負債表的組合。通脹不興和全球政治不確定

性，觸動資金湧入債市避險，各主要國國債收益率曲線普遍下移，美國３月期國債利率再次超過

十年期國債利率水平，市場對經濟衰退的憂慮升溫。文翠珊遭遇黨內逼宮，宣布不日辭去保守黨

黨魁和英國首相職務，英鎊在一輪急跌之後企穩。新興市場遭遇去年年中匯率危機以來最大的資

金流出，股市跌幅領先全球市場。波斯灣戰雲密布，布蘭特石油價格有支持，但是上周四美國庫

存和增長擔憂觸動今年最大的單日下跌。黃金雙向波動，貿易糾紛、英國政局、人民幣貶值等，

並未刺激大量資金尋求黃金避險。



美國經濟數據不佳，市場擔心增加回落加劇，國債市場上周大升，十年期國債利率見到

２０１７年以來的新低，並低過３月期國債。市場對經濟不久陷入衰退的不安升溫，的確在過去

５０年每一次出現利率倒懸，最終美國經濟都會進入衰退，不過該指標對發生衰退的時間前瞻能

力並不強。利率倒懸一般由兩種情況導致，一種是長期利率大幅下滑，往往折射市場對通脹前景

比較悲觀，另一種是短期利率明顯上升，通常發生在聯儲加息進程中。這次屬於前者，和

ｄｏｔ﹒ｃｏｍ衰退和雷曼事件衰退前的情況不同。筆者認為美國增長動力不足，通脹前景惡化

，但是聯儲在可預見的未來都不會加息，經濟在緩慢下挫中。只要就業市場不極速轉差，聯儲在

減息上會比較慎重，政策利率走向和市場預期上會繼續存在落差。



「Ｍａｙ ｗｉｌｌ ｅｘｉｔ ｂｅｆｏｒｅ ｅｎｄ ｏｆ Ｍａｙ」（文在５月底前

下台），在威斯敏斯特傳了很久，這次成真。文在最新的脫歐方案中，賦予議會權力決定是否舉

行第二次公投，但是此議不僅沒有給她帶來更多的議會贊成票，反而激怒了脫歐政客，內閣成員

大量倒戈，文含著淚水宣布６月７日辭職。保守黨大佬角逐黨魁的大戰已經爆發。程序上國會保

守黨議員黨團選擇黨內呼聲最高的兩位競爭者，供所有保守黨黨員一人一票選舉下一任黨揆（也

可能成為下一任英國首相）。黨揆競爭者中，多數是疑歐人士，其中前外相和倫敦市長詹森呼聲

最高。如果詹森當選，估計他會試圖與歐洲重新談判；歐盟已經拒絕了再談判一次，相信詹森提

出也會一樣。如果英歐談判無結果，１０月份英國無協定脫歐的機會明顯增加。文為脫歐方案苦

苦掙扎了兩年，最後還是因為無法駕馭過程而去職。新首相需要重新聚集人氣和授權，相信英國

離下一次大選不遠了，同時英國估計需要再次延期脫歐時間。大選過程中，市場對硬脫歐的擔心

估計會進一步增加。



本周的數據重點是美國４月份核心ＰＥＣ通脹，預計環比增加０﹒２７％，較第一季度的０

﹒０６％有明顯的加速，這也是為甚麼聯儲在近期不會降息的原因之一。美國第一季度ＧＤＰ增

長可能下方修正至３﹒０％。德國同期ＨＩＣＰ通脹滑落到１﹒３％（上期２﹒１％）。在政治

事件上，歐洲議會選舉結果揭曉，右翼激進勢力在議會奪得多少議席值得關注；文辭職在即，英

國保守黨黨揆之爭正式開始。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

