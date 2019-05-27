【企業盈警】威高國際（１１７３）料全年虧損最多７５００萬元

《經濟通通訊社２７日專訊》威高國際（０１１７３）發盈警，預期截至３月３１日止年度

將錄得虧損介乎約６５００萬元至約７５００萬元，而去年度則錄得溢利約５２６萬元。

該集團指，轉盈為虧主因為香港消費市場氣氛審慎，零售市道續疲弱，導致其化妝品及時裝

銷售額均跌，尤其是於財政年度的下半年，加上期內冬季氣候異常溫暖，導致時裝銷售額下跌，

並就存貨及其他有關預計作撥備。

該集團預期不遲於６月３０日公布業績。（ｗｈ）

