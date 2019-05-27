【企業盈警】翠華（０１３１４）料全年除稅後溢利大減逾７０％

《經濟通通訊社２７日專訊》翠華控股（０１３１４）發盈警，預期截至３月３１日止年度

除稅後溢利將較去年度大幅減少逾７０％，以去年度稅後純利約８０７７萬元計，即純利僅約

２４２３萬元。

該集團指除稅後溢利下跌主因年內面對持續具挑戰之營商環境，導致營運收益減少及業務發

展成本及營運費用增加所致。該集團料於６月底前公布業績。（ｗｈ）

