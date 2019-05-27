《日入而息》招商證券被罰二千七萬，港上月出口跌幅擴大，港股軟

《今天重點》﹡本港４月出口跌幅意外擴大至２﹒６％，進口亦跌５﹒５％

﹡招商證券（香港）因保薦人缺失被證監會譴責及罰款２７００萬

﹡統計局表示４月工業利潤升轉跌３﹒７％，因增值稅下調；首４月近七成行

業利潤同比增，石油業好轉

﹡北京銀保監表示對藉機搶奪包商客戶資源行為加大問責；建行接管包商銀行

ＡＨ齊軟，信用風險浮現民銀股普跌；據報包商銀行現券轉讓暫停，待接管

人確認後續安排



《即日市況》﹡港股疲弱，全日收跌６５點報２７２８８，再創四個月新低



《深滬股市》﹡科技股強勢滬指收升１﹒４％，入摩在即創板逾漲３％



《美元匯價》﹡歐元處於下降通道，留意歐央行長變動；歐元最新報１﹒１１９２╱９３，

日圓最新報１０９﹒４６╱４９



《公司業績》﹡英記茶莊（０８２４１）年度虧損減少至２７５萬元，不派息



《公司資訊》﹡宏利表示ＴＶＣ推出進展不俗，客戶每月平均供３３００元

﹡ＫＡＫＩＫＯ（０２２２５）今起暫停買賣，以待刊發內幕資料

﹡中國之信（０８２６５）折讓近１５％配股，籌５１７０萬元

﹡中船航運租賃獲中再中遠等四基投認購逾１２億元股份

﹡光大水務（０１８５７）取得南京浦口工業廢水處理項目二期，涉資

８﹒６億元人民幣

﹡長盈（００６８９）未能履行承諾，阿根廷油田收到終止開採權政府令

﹡凱知樂（０２１２２）引進國際玩具品牌ＦＡＯ Ｓｃｈｗａｒｚ旗艦店在

北京開幕

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購１４８萬股，涉資１億元

﹡萊蒙（０３６８８）副主席許雷受雲南監察委員會進行紀律調查

﹡匯思太平洋（０８１４７）增持電子產品公司３５％股權

﹡龍資源（０１７１２）重啟瑞典金礦項目，料於下月開展採礦

﹡聯交所表示三愛健康（０１８８９）未能維持足夠營運水平，或６月５日起

停牌

﹡寶聯（０８２０１）擬斥近５７２３萬購九龍灣工廈單位

﹡王氏港建（０００９９）貿戰影響微，必要時在墨西哥租廠建生產線

﹡勵晶太平洋（００５７５）已跟澳洲稅務局就稅項糾紛訂立指示及解除契約

﹡建行（００９３９）深圳全資附屬建信理財成立，註冊資本１５０億元人民

幣；靳彥民獲准就任建行首席風險官

﹡港交所（００３８８）與安泰科簽訂ＭＯＵ，拓展有色金屬大宗商品現貨市

場合作

﹡中船航運租賃（０３８７７）明起招股，入場費約２８６８﹒６元；目前中

美貿易戰對公司業務影響不大



《國企紅籌》﹡中國機械工程（０１８２９）簽署伊拉克邁赫穆爾水泥廠項目合同，涉

２﹒６億美元

﹡保利文化（０３６３６）因應市況決定終止增發Ｈ股



《神州民企》﹡四環醫藥（００４６０）抗生素輸液產品獲藥品註冊

﹡東江環保（００８９５）附屬近日發生火災，料不會產生重大影響

﹡雅居樂（０３３８３）擬發行優先永續資本證券，用於為現債務再融資

﹡３６１度（０１３６１）總裁丁伍號增持公司逾２６９萬股，涉資３７０萬

﹡中電光谷（００７９８）附屬公司與中電國際信息服務延長租賃協議期限

﹡吉利（００１７５）市場現時面臨前所未有艱難，上半年銷售不要抱太大期

望



《中國要聞》﹡統計局表示４月工業利潤升轉跌３﹒７％，因增值稅下調；首４月近七成行

業利潤同比增，石油業好轉

﹡廣西博白縣發生非洲豬瘟疫情，當地政府封鎖疫區

﹡中央企業專職外部董事姜林奎接受紀律審查和監察調查

﹡自然資源部表示構建統一基礎信息平台保護國土空間開發

﹡郭樹清稱金融業開放是大勢所趨，不會停頓更不會倒退

﹡陳雨露稱貨幣政策傳導效率邊際改善，信用收縮緩解

﹡閻慶民稱促進金融監管提質增效，加快金融機構改革

﹡上海科創基金已完成３０個子基金立項或決策

﹡上海國家新一代人工智能創新發展試驗區啟動建設

﹡李強稱上海將積極發起和參與國際大科學計劃

﹡科技部部長表示加快推進北京、上海科技創新中心建設

﹡復旦報告指長三角吸納外商投資份額佔全國三成以上

﹡蘇州樓市升溫明顯，報道指若不受控７月調控即刻加碼

﹡李克強考察山東：鼓勵科技創新、支持小微企業

﹡綠地戰略重組貴州藥材，大健康產業混改首單亮相

﹡恆大地產借新還舊，擬深交所再發１１０億人幣公司債

﹡分析指稀土價格暴漲恐難持續，行業整合仍將深入

﹡首４月內地軟件服務收入增１４﹒８％，利潤增速回落

﹡中國４月原油盈餘環比增長兩倍，飆至每日１７９萬桶

﹡人行８００億逆回購利率持平，淨投放８００億

﹡報道指保險業設客服中心可望成事，選址研前海橫琴南沙

﹡上交所廖士光稱科創板受理企業已終止審核四家

﹡第二批科創板基金獲批，含５隻３年封閉戰配基金

﹡包商銀行５０億債下月到期，數間城商行美元永續債跌

﹡北京銀保監表示對藉機搶奪包商客戶資源行為加大問責

﹡建行接管包商銀行ＡＨ齊軟，信用風險浮現民銀股普跌

﹡據報包商銀行現券轉讓暫停，待接管人確認後續安排

﹡受惠貿戰短暫緩和，中國４月自美進口大豆升近１６％

﹡特朗普表示中國或後悔再協商，美方現未準備好達成協議

﹡商務部表示對原產美國、歐盟等進口苯酚進行反傾銷調查

﹡分析指華為今年智能手機出貨量最多或降四分之一

﹡被問中國若報復蘋果，華為任正非稱我第一個反對

﹡備胎系統轉正，華為海思Ｈｉ１６２０晶片即將發布；華為兩新機遭谷歌

Ａｎｄｒｏｉｄ系統移除授權

﹡浙江永康門企攜手華為打造５Ｇ互聯網智能工廠

﹡據報聲寶考慮將銷往美國手提電腦生產撤離中國

﹡外交部表示經貿磋商美方有各種說法，中方態度始終一致；人員往來及人文

交往不應被政治化和無端限制

﹡王健林質押萬達體育全部持股，借款８﹒５億元人民幣

﹡內地汽柴油價年內第八漲，每噸均上調５０元人民幣

﹡科創板上市委審議工作將於下月啟動

﹡財政部表示首４月國有企業營業總收入同比增長８﹒３％



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒１％，報１０３３４﹒１３點



《其他消息》﹡官押至下月１０日判刑，許智峯准保釋候判

﹡許智峯稱會與律師商討是否上訴

﹡民主派與多國駐港領事午宴時反映反修例意見；民主派邀林鄭就修例出席公

開電視辯論

﹡前高官馮永業涉貪表證成，證人：馮認與陳婉玉似夫婦

﹡陳茂波稱視創科為未來經濟增長新動力，政府三大方向推動

﹡本港４月出口跌幅意外擴大至２﹒６％，進口亦跌５﹒５％

﹡紮鐵分判商永光表示禮頓無提供正確物料

﹡調查委員會律師指紅磡站一隧道連接縫位置接駁不當

﹡德總領事表示將發聲明回應向黃台仰等批難民庇護一事

﹡受累貿易戰，十大屋苑周末成交錄單位數字

﹡深股通額度全日流走近６﹒２億元；滬股通額度全日流走８﹒７億元，陸股

通連續８日淨賣出

﹡澳門旅遊局就徵收旅客稅展開可行性研究

﹡證監會表示招商證券（香港）因保薦人缺失被譴責及罰款２７００萬元

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