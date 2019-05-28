《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 假 期 休 市
標普５００ 假 期 休 市
納斯達克 假 期 休 市
倫敦富時１００ 假 期 休 市
法蘭克福ＤＡＸ １２０７１．１８ 升 ６０．１４點╱０．５０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３３６．１９ 升 １９．６８點╱０．３７％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５２，歐元兌美元１．１１９６
28/05/2019 07:47
《日出而作》英美休市歐股靠穩，傳阿里巴巴下半年來港上市集資
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 假 期 休 市
標普５００ 假 期 休 市
納斯達克 假 期 休 市
倫敦富時１００ 假 期 休 市
法蘭克福ＤＡＸ １２０７１．１８ 升 ６０．１４點╱０．５０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３３６．１９ 升 １９．６８點╱０．３７％
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