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28/05/2019 07:47

《日出而作》英美休市歐股靠穩，傳阿里巴巴下半年來港上市集資

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　　　　　　　假　期　休　市　
　　　　　　　　標普５００　　　　　　　　　　　假　期　休　市　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　　　　　　假　期　休　市
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　　　　　　假　期　休　市　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２０７１．１８　升　　６０．１４點╱０．５０％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５３３６．１９　升　　１９．６８點╱０．３７％　
　　
　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．５２，歐元兌美元１．１１９６

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