《華爾街內望》美股假期休市一日，歐洲股市造好，汽車股領漲

《經濟通通訊社２８日專訊》美股周一（２７）因陣亡將士紀念日休市一日，歐洲股市上揚

，汽車製造商領漲，此前快意佳士拿及雷諾證實正就合併進行談判。

泛歐ＳＴＯＸＸ ６００指數上漲０﹒２％，此前歐洲議會選舉結果顯示，支持歐盟的政黨

獲得強勁支持。德國ＤＡＸ指數上漲０﹒５％，法股ＣＡＣ ４０指數升０﹒４％，英國股市假

期休市一日。

快意佳士拿提出與法國雷諾合併，兩間公司股價分別上漲８％及１２﹒１％，汽車及零件生

產商指數上漲１﹒４％。（ｍｎ）

