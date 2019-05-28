《經濟通通訊社２８日專訊》美股周一（２７）因陣亡將士紀念日休市一日，歐洲股市上揚
，汽車製造商領漲，此前快意佳士拿及雷諾證實正就合併進行談判。
泛歐ＳＴＯＸＸ ６００指數上漲０﹒２％，此前歐洲議會選舉結果顯示，支持歐盟的政黨
獲得強勁支持。德國ＤＡＸ指數上漲０﹒５％，法股ＣＡＣ ４０指數升０﹒４％，英國股市假
期休市一日。
快意佳士拿提出與法國雷諾合併，兩間公司股價分別上漲８％及１２﹒１％，汽車及零件生
產商指數上漲１﹒４％。（ｍｎ）
28/05/2019 07:50
《華爾街內望》美股假期休市一日，歐洲股市造好，汽車股領漲
《經濟通通訊社２８日專訊》美股周一（２７）因陣亡將士紀念日休市一日，歐洲股市上揚
，汽車製造商領漲，此前快意佳士拿及雷諾證實正就合併進行談判。
泛歐ＳＴＯＸＸ ６００指數上漲０﹒２％，此前歐洲議會選舉結果顯示，支持歐盟的政黨
獲得強勁支持。德國ＤＡＸ指數上漲０﹒５％，法股ＣＡＣ ４０指數升０﹒４％，英國股市假
期休市一日。
快意佳士拿提出與法國雷諾合併，兩間公司股價分別上漲８％及１２﹒１％，汽車及零件生
產商指數上漲１﹒４％。（ｍｎ）
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