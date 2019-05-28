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即市新聞

28/05/2019 07:52

《盤前攻略》港股缺乏方向，早段或先低開約５０點料力守二萬七關

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚英美股市休市一天，歐洲股市普遍造好，惟意大利未能控
制債務問題，恐被歐盟懲罰約４０億美元，消息引發意股下挫。外匯方面，美元指數微漲並高見
９７﹒７９；歐洲對美元跌０﹒１％，日內層急跌至１﹒１１８５關；英國兌美元續跌０﹒３％
，並穿１﹒２７關口，主要由於首相文翠珊離職後，令「軟偷歐」風險增加。英國富時
１００指數收報７２７７點，升４６點或０﹒６５％；德國ＤＡＸ指數報１２０７１點，升６０
點或０﹒５％；法國ＣＡＣ４０指數收報５３３６點，升１９點或０﹒３７％。
　　
＊夜期反覆下挫，ＡＤＲ升跌不一＊

　　港股夜期收報２７２２６點，跌８１點，低水６２點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌５５點，報２７２３２點。預託證券升跌不一，騰訊跌０﹒９５％，
折合港元報３２０﹒７３元。匯控升０﹒７４％，折合港元報６５﹒９４元。中移動升
０﹒０３％，折合港元報７１﹒６２。友邦跌０﹒７％，折合港元報７５﹒２２元。長和升
０﹒２８％，折合港元報７４﹒２６。中行升０﹒４５％，折合港元報３﹒２７元。國壽跌
０﹒４５％，折合港元報１８﹒０４元。中海油升０﹒４２％，折合港元報１３﹒０７元。中石
化跌０﹒４３％，折合港元報５﹒６元。中聯通跌０﹒２９％，折合港元報８﹒２３元。
　
＊英美隔晚休市，料港股缺乏方向＊

　　隨著英美休市情況下，預料今早港股或卻發方向，而有「黑期」之稱的星加坡ＨＳ５０指數
現報２７２５０點，跌２０點或０﹒０７％。港股有機會今早低開約５０點，或進一步下試二萬
七關口，但相信二萬七有一定支持力，相信期結日前都能夠穩守，否則未來月份的期指進一步下
跌空間會更大。（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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