《選股情報》數周前，特朗普仍話６月會跟中國進行貿談，華為事件也一併解決。但到昨日
（２７日），特朗普話難傾了。仍持昨日議。
昨題：「再跌」
內文：「特朗普再對華為施壓，中美點傾。恆指或要穿２７０。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
28/05/2019 09:19
《選股情報－石鏡泉》特朗普話難傾
《選股情報》數周前，特朗普仍話６月會跟中國進行貿談，華為事件也一併解決。但到昨日
（２７日），特朗普話難傾了。仍持昨日議。
昨題：「再跌」
內文：「特朗普再對華為施壓，中美點傾。恆指或要穿２７０。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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