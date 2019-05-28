《選股情報－石鏡泉》特朗普話難傾

《選股情報》數周前，特朗普仍話６月會跟中國進行貿談，華為事件也一併解決。但到昨日

（２７日），特朗普話難傾了。仍持昨日議。



昨題：「再跌」

內文：「特朗普再對華為施壓，中美點傾。恆指或要穿２７０。」

《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

