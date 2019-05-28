《專家之言－黃文傑》中美貿談僵持及經濟放緩，資金應以避險為主

《專家之言》中美貿易戰已升級成為科技戰，日前，美國下令封殺中國華為，其後美國多間

科技巨企亦紛紛跟隨禁令。其中，谷歌的封殺帶來市場關注。事實上，谷歌的安卓，及蘋果的

ＩＯＳ為現時全球手機系統的兩大主流，兩者的營運生態相當成熟。華為需靠自家研發追上進展

絕非易事，一旦沒有安卓系統，其手機功能將會大受打擊。在缺乏應用程式支持下，即使未來華

為能夠成功研發自家系統，於國際層面上，亦難以得到消費者支持。

現時，華為在核心芯片，及ＷＩＦＩ制式上亦面對重重困難，更遑論歐日多間企業也紛紛響

應禁制。這些技術若要重新研發，即使舉全數中國科企之力，其難度恐怕還是要比天高。



＊華為禁制令對國企影響深遠＊



無可否認，近來美國政府銳意攻擊中國科技企業，先有中興後有華為，理應不會於現階段止

步，料殃及其他國企的機會甚高。當然，有關行為傷人傷己，把華為打下地獄，亦間接令美國科

技企業的生意額受打擊，禁令無疑令兩國科技業受創，尤其兩國科技業的估值並不便宜，股價受

壓的空間會更大。不過，美國科技業所受到的影響相對低，以手機為例，全球需求有增無減，多

個核心技術執在美國科技巨企之手，任何手機需要出品均要經其之手，長遠而言還是不愁買家。

惟中國科企受到的影響則要深遠得多，皆因自家核心技術的不足，在禁制令實施下，其產品的質

素將會大大受限，這可是根本性的損害。短期內，除非中美關係改善，否則中國科企還是少碰為

妙。



＊中美貿談短期達成協議可能性不高＊



中美貿易談判陷入僵局，全球經濟再現放緩跡象，一改第一季時樂觀的預期，市場避險需求

升温，不少資金湧往美國長期國債停泊，債息再次出現倒掛。截筆時，除３個月及６個月外，

１年期的債息亦低於１０年期，而最為廣知的２年期與１０年期則只餘下１６點的差距。投資者

應留意，自特朗普執意上調中國２０００億美元商品的關稅時，中美兩國互信的基礎已然受破壞

，加上最近華為被封殺，兩國在貿易談判上的分歧已越拉越遠，可預期談判將比今年第一季更困

難，短期內要達成協議的可能並不高。



＊避險資產比重應增加＊



經過５月大半時間的跌勢後，不少股市已步入超賣水平，短期或會出現反彈，惟大市見底仍

是言之尚早。如上文所言，債市一再發出警示，只是自去年第四季後債息多次出現倒掛，市場對

此的警戒心一再消退不少，惟一旦「狼來了」發生，損失可以十分慘重。試想，或許第一次是錯

誤，但多次出現則可能代表債市對經濟前景真的有所疑慮，投資者對此不宜忽視。即使不完全放

棄風險資產，最少也應該增加避險資產的比重，採用較為平衝的組合為妙。

＜高富金融集團投資研究部 黃文傑＞

