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即市新聞

28/05/2019 13:32

重磅股發力，港股午後升幅擴大至１７７點報２７４６５

　　《經濟通通訊社２８日專訊》重磅股發力，港股午後升幅持續擴大最多彈２０２點見
２７４９０。受惠於市傳阿里巴巴將於下半年在港第二次上市，令港交所（００３８８）備受資
金追捧。另一重磅股騰訊（００７００）亦在八連跌後見資金買入。
　　至於其他板塊，受惠廣東省放寬廣深汽車搖號競拍指標，吉利（００１７５）現飆逾半成，
暫表現最佳藍籌；市況見好轉，資金自公用股及高息股流出，其中中電（００００２）跌近２％
，暫表現最差藍籌。
　　現時，恆生指數報２７４６５，升１７７點或升０﹒６５％，主板成交４６８﹒０７億元。
國企指數報１０４７２，升０﹒６７％或升６９點；半日收升１３４點，報２７４２２點。
　　上證綜合指數報２９２２，升２９點或升１﹒０３％，暫成交１４３９﹒６０億元人民幣。

　　表列十大升跌幅顯著藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　五隻表現最佳藍籌如下
　　
　　吉利汽車（００１７５）　　　１３﹒１０元　　　升５﹒３１％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　８﹒２２元　　　升４﹒９８％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　７０﹒３０元　　　升４﹒６１％
　　銀河娛樂（０００２７）　　　４８﹒７０元　　　升３﹒９５％
　　港交所　（００３８８）　　２５６﹒００元　　　升２﹒７３％
　
　　五隻表現最差藍籌如下

　　中電控股（００００２）　　　９１﹒０５元　　　跌１﹒７８％
　　中國移動（００９４１）　　　７０﹒６５元　　　跌１﹒３３％
　　中華煤氣（００００３）　　　１９﹒３８元　　　跌１﹒３２％
　　新鴻基　（０００１６）　　１３４﹒１０元　　　跌０﹒８９％
　　長江基建（０１０３８）　　　６０﹒１５元　　　跌０﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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