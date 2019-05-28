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即市新聞

28/05/2019 09:22

美股休市港股欠方向，恒指低開１３點報２７２７４點，國指跌４點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚英美股市休市，惟亞洲股市今早普遍高走，日經現升
１０２點，首爾指數升２點。港股方面則缺乏方向，恆指今早低開１３點，港交所
（００３８８）早前與內地公司簽署發展有色金屬商品買賣合作，加上有傳阿里巴巴將來港二次
上次，刺激港交所股價高開１﹒３６％。
　　恆生指數開報２７２７４點，跌１３點或跌０﹒０５％，主板成交６﹒２７億元。國企指數
開報１０３９８點，跌４點或０﹒０３９％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒４６％，報６５﹒１５元；港交所開升
１﹒３６％，報２５２﹒６元；騰訊控股（００７００）升０﹒０６％，報３２４元；中國移動
（００９４１）跌０﹒４２％，報７１﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒３３％，報
７５﹒５元。

　　十隻恆指升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所　（００３８８）　２５２﹒６０元　　　升１﹒３６％
　　九倉置業（０１９９７）　　５７﹒００元　　　升１﹒３３％
　　恆安國際（０１０４４）　　６０﹒４０元　　　升１﹒２６％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒９０元　　　升０﹒８９％
　　中海外　（００６８８）　　２７﹒３５元　　　升０﹒７４％
　　申洲國際（０２３１３）　　９４﹒００元　　　跌１﹒１６％
　　中國聯通（００７６２）　　　８﹒１８元　　　跌０﹒８５％
　　交通銀行（０３３２８）　　　６﹒０７元　　　跌０﹒８２％
　　中國神華（０１０８８）　　１６﹒０８元　　　跌０﹒７４％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４２﹒００元　　　跌０﹒７１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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