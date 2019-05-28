《盤後部署》港股跌勢暫緩，惟因期指結算日臨近走勢或反覆



《經濟通通訊社２８日專訊》恆指昨日創逾４個月低位後，今早低開１３點報２７２７４點

，早段跌幅曾擴至５８點，見全日最低位２７２３０點。不過，重磅股騰訊（００７００）結束

八連跌，加上汽車股、內房及濠賭股低位反彈支持下，以及Ａ股因入摩擴容正式生效，外資重新

流入Ａ股，港股重拾升軌最多升２０２點見２７４９０點。收市前隨Ａ股回落，但最終仍可升

１０２點或０﹒３８％，報２７３９０點，主板成交１２６５﹒８０億元，較上日大升逾七成。

國企指數報１０４１６，上升１３點或上升０﹒１３％。

上證綜指報２９０９，升１７點或０﹒６１％；深成指報９０３５，升５５點或

０﹒６２％，兩市成交約４９９５億元人民幣。



＊美國加關稅不利自身利益，中國製造業ＰＭＩ料回落＊



中美兩國未有就貿易事宜展開下一輪磋商，為市場增添更多不明朗因素。大行野村表示，儘

管美國總統特朗普認為，大幅增加中國進口貨品可以增加庫房收入以及振興美國經濟，而事實上

，關稅戰對目前增長緩慢的美國經濟，同樣造成打擊。因為最終為進口中國貨品交稅的商家是美

國，而當地消費者亦同樣要承擔貨品價格上升的後果。

雖然目前仍未有確切的損失金額，但紐約聯邦儲備銀行早前發表的研究報告指出，中美關稅

戰會令每個美國家庭每年蒙受８３１美元損失。同時，市場亦有越來越多類似以上數據及研究，

皆為華府再實行新一輪及規模更大的關稅帶來更大壓力，或有望舒緩兩國貿易緊張局勢。

本周將公布美國第一季國民生產總值（ＧＤＰ）終值及中國５月製造業ＰＭＩ數據，前者預

料下修０﹒１個百分點至３﹒１％。儘管美國首季ＧＤＰ初值遠勝市場預期，但下半年面對與中

國、歐盟的貿易戰，料打擊企業信心，為下季增長構成壓力。摩通較早前亦已將美國第二季

ＧＤＰ增長由２﹒２５％降至只有１％。至於中國製造業ＰＭＩ數據，市場預期５月份將跌破

５０的盛衰分界線，至只有４９﹒９。若中美５月經濟數據轉弱，港股６月開局勢必再度下試。



＊港股日內有大成交配合，短線或有機會繼續展開反彈＊



恆指過去四日均在低位徘徊，但仍然可以穩守２７１００點水平，加上今日走勢低開高走兼

有大成交配合，ＭＡＣＤ熊差距出現收窄，短期或有機會繼續反彈，初步料２７０００點仍有支

持。不過，要確定是否形成圓底仍需時間觀察，因為臨近期指月結，未來兩日恆指走勢應會較為

若未來數日未有任何利好消息，廿天線有機會跌穿百天線，形成另一個「死亡交叉」，不利後市

發展。（ｙｋ）

