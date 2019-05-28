《經濟通通訊社２８日專訊》科威特石油部長法迪勒周表示，隨著全球庫存下降及需求保持
強勁，石油市場預計將在今年底前實現平衡，但由於貿易戰令石油需求變得不確定性，加上美國
頁岩油產量仍在上升，目前難以制定下半年石油供應計劃，對於是否會在６月之後延長目前的產
量目標還為時尚早。
他續指，美國近期宣布不再給予伊朗主要石油買家豁免權所帶來的影響還沒有完全反映，同
時美國還可能會進一步制裁委內瑞拉及利比亞，這都是全球供應前景仍然不明朗的原因之一。（
ｍｎ）
28/05/2019 08:32
【油市博奕】科威特油長：預計今年底油市將實現平衡
《經濟通通訊社２８日專訊》科威特石油部長法迪勒周表示，隨著全球庫存下降及需求保持
強勁，石油市場預計將在今年底前實現平衡，但由於貿易戰令石油需求變得不確定性，加上美國
頁岩油產量仍在上升，目前難以制定下半年石油供應計劃，對於是否會在６月之後延長目前的產
量目標還為時尚早。
他續指，美國近期宣布不再給予伊朗主要石油買家豁免權所帶來的影響還沒有完全反映，同
時美國還可能會進一步制裁委內瑞拉及利比亞，這都是全球供應前景仍然不明朗的原因之一。（
ｍｎ）
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