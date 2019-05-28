《經濟通通訊社２８日專訊》日本經濟再生大臣茂木敏充稱，美國總統特朗普的評論暗示將
在８月宣布貿易相關消息，可能反映他對雙邊貿易談判迅速取得進展的期望。
特朗普昨日與日本首相安倍晉三會晤後對記者表示，他預計兩國在貿易方面將宣布一些進展
，有可能是在８月份。
茂木敏充表示，目前尚未與美國就貿易達成全面協議，但與美國代表萊特希澤同意努力縮減
差距，包括舉行工作層級談判。（ｍｎ）
28/05/2019 11:17
【貿易開戰】茂木敏充：特朗普期望貿易談判能迅速取得進展
《經濟通通訊社２８日專訊》日本經濟再生大臣茂木敏充稱，美國總統特朗普的評論暗示將
在８月宣布貿易相關消息，可能反映他對雙邊貿易談判迅速取得進展的期望。
特朗普昨日與日本首相安倍晉三會晤後對記者表示，他預計兩國在貿易方面將宣布一些進展
，有可能是在８月份。
茂木敏充表示，目前尚未與美國就貿易達成全面協議，但與美國代表萊特希澤同意努力縮減
差距，包括舉行工作層級談判。（ｍｎ）
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