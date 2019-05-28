《經濟通通訊社２８日專訊》據外電引述消息人士報道，由於意大利未能控制住債務水平，
歐盟委員會正考慮下周提出展開處罰程序，意大利最終可能被罰款３５億歐元。
意大利副總理Ｍａｔｔｅｏ Ｓａｌｖｉｎｉ表示，將在制定下一次預算時反擊歐盟的要求
。歐盟委員會的建議只是漫長而複雜的程序之一，歐盟財長必須說明是否同意該委員會的提議。
到目前為止，歐盟還從未就預算問題處罰過任何一個成員國。（ｍｎ）
28/05/2019 11:42
《外地經濟》意大利未能控制債務或面臨歐盟４０億美元罰款
《經濟通通訊社２８日專訊》據外電引述消息人士報道，由於意大利未能控制住債務水平，
歐盟委員會正考慮下周提出展開處罰程序，意大利最終可能被罰款３５億歐元。
意大利副總理Ｍａｔｔｅｏ Ｓａｌｖｉｎｉ表示，將在制定下一次預算時反擊歐盟的要求
。歐盟委員會的建議只是漫長而複雜的程序之一，歐盟財長必須說明是否同意該委員會的提議。
到目前為止，歐盟還從未就預算問題處罰過任何一個成員國。（ｍｎ）
|國際動態28/05/2019
歐議會選舉 極右政黨綠黨成贏家
|中國故事28/05/2019
大灣區協調發展 廣州珠海中山各司其職
|生財有道27/05/2019
匯豐私人銀行：恒指年底目標31000 美明年料減息兩次
|生財有道27/05/2019
《開市Good Morning》涂國彬：脫歐無損長建電能前景
|興證快訊27/05/2019
貿易戰加劇
|國際動態27/05/2019
特訪日4天 稱兩國貿談進展巨大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰