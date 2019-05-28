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28/05/2019 11:42

《外地經濟》意大利未能控制債務或面臨歐盟４０億美元罰款

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據外電引述消息人士報道，由於意大利未能控制住債務水平，
歐盟委員會正考慮下周提出展開處罰程序，意大利最終可能被罰款３５億歐元。
　　意大利副總理Ｍａｔｔｅｏ　Ｓａｌｖｉｎｉ表示，將在制定下一次預算時反擊歐盟的要求
。歐盟委員會的建議只是漫長而複雜的程序之一，歐盟財長必須說明是否同意該委員會的提議。
到目前為止，歐盟還從未就預算問題處罰過任何一個成員國。（ｍｎ）

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