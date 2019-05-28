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28/05/2019 15:16

【脫歐之後】英國外相：推動硬脫歐是政治自殺

　　《經濟通通訊社２８日專訊》英國外相侯俊偉表示，通過大選推動硬脫歐將是政治自殺，他
並表示若能接替文翠珊擔任首相，將會爭取更多時間來敲定新的脫歐協議。
　　侯俊偉與其他角逐首相的主要候選人持不同立場，他稱若承諾在未有協議下脫歐，將會遭到
反對硬脫歐的議員駁回，從而觸發全國大選。（ｍｎ）

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